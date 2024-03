Valiant Laboratories Limited est une entreprise de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et le commerce de produits chimiques spécialisés et d'intermédiaires pharmaceutiques en Inde et à l'étranger. La société se concentre sur la fabrication de l'API/du médicament en vrac paracétamol, qui a diverses applications telles que le traitement des maux de tête, des douleurs musculaires, de l'arthrite, des maux de dos, des maux de dents, du rhume et de la fièvre. L'entreprise dispose d'un seul site de production dans la zone industrielle de Tarapur. Son usine est située à environ 150 kilomètres du port de Nhava Sheva (JNPT). La filiale de la société est VALIANT ADVANCED SCIENCES PRIVATE LIMITED.

Secteur Chimie de spécialité