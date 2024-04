Valica SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la publicité et du marketing. Le groupe Valica mène des activités de marketing en s'appuyant sur la technologie. La société opère dans le domaine de la publicité en ligne (segment de la publicité numérique) ; elle fournit des projets spéciaux, des services d'agence et de conseil aux opérateurs du marché du tourisme, ainsi que l'organisation d'événements gastronomiques et vinicoles (segment du marketing événementiel) ; enfin, elle développe du contenu (segment des fournisseurs de contenu), lorsque les clients ont besoin d'élargir l'information à présenter aux utilisateurs. En outre, grâce à son réseau de sites web propriétaires et concessionnaires, le cabinet soutient les clients opérant dans le secteur du tourisme, de la gastronomie et du vin dans les processus de numérisation en promouvant les services et les événements, en développant des plans de communication personnalisés, en créant des contenus spécifiques, en gérant des pages sociales et en créant des projets de storytelling marketing.

Secteur Publicité et marketing