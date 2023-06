Une filiale de ValiRx fournira des tests cellulaires à OncoBone

ValiRx PLC - société de sciences de la vie basée à Essex, en Angleterre, spécialisée dans les traitements anticancéreux précoces et la santé des femmes - annonce que sa filiale Inaphaea Biolabs Ltd a conclu un accord avec OncoBone Ltd. Les clients d'OncoBone pourront accéder aux services d'Inaphaea. Note qu'Inaphaea est maintenant confirmé comme fournisseur d'essais cellulaires pour OncoBone. Ajoute que les services d'Inaphaea sont désormais répertoriés sur scientist.com, un site web de base de données utilisé par les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques.

Cours actuel de l'action : 8,04 pence, en baisse de 0,7 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 59

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

