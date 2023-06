ValiRx achète les actifs scientifiques d'Imagen pour les services de dépistage du cancer

(Alliance News) - ValiRx PLC a déclaré mercredi avoir acquis les actifs scientifiques d'Imagen Therapeutics Ltd auprès de ses liquidateurs désignés pour 170 000 livres sterling.

La société de sciences de la vie basée dans l'Essex, en Angleterre, qui se concentre sur les thérapies anticancéreuses à un stade précoce et sur la santé des femmes, a déclaré que la contrepartie a été payée aux liquidateurs à partir de ses ressources existantes.

Imagen Therapeutics était une société de services pharmaceutiques qui proposait une plateforme de dépistage dérivée du patient à des clients mondiaux.

ValiRx a déclaré que la biobanque de cellules dérivées de patients d'Imagen et l'équipement correspondant seront transférés et intégrés dans sa filiale Inaphea BioLabs Ltd dans le développement MediCity à Nottingham au cours des prochains mois.

La société a ajouté que l'acquisition et l'assimilation rapide des actifs d'Imagen "transformeront l'offre de services" d'Inaphea et élargiront ses débouchés.

Gareth Griffiths, directeur scientifique d'Imagen, proposera ses services de conseil pour aider à l'intégration des services de lignées cellulaires dérivées de patients dans les installations d'Inaphea.

Suzy Dilly, présidente-directrice générale de ValiRx, a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante dans la réalisation de notre ambition de rapprocher nos tests d'un système humain complexe, plutôt que de nous appuyer sur des lignées cellulaires immortalisées disponibles dans le commerce. Cette transaction nous permet de disposer d'un équipement de laboratoire important avec un rabais substantiel par rapport au coût budgété pour ces articles si nous les avions achetés neufs, les lignées cellulaires et autres propriétés intellectuelles étant acquises pour un coût supplémentaire modeste.

"Nous pensons que ces services susciteront l'intérêt du marché à court terme et différencieront l'offre d'Inaphaea. En outre, l'équipement, acquis à une fraction des prix du marché, soutiendra à la fois les nouveaux services de dépistage des médicaments anticancéreux et les intérêts commerciaux plus larges d'Inaphaea".

Les actions de ValiRx étaient en hausse de 3,2 % à 9,39 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

