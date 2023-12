ValiRx plc est une société de développement de médicaments. La société se concentre sur la traduction de candidats scientifiques en candidats cliniques pour le cancer, les affections connexes et la santé des femmes. Le modèle commercial spécialisé de la société relie la science, la finance et le commerce afin d'accélérer le développement de médicaments à un stade précoce. Son pipeline de produits comprend VAL201, VAL301, VAL401 et BC201. Le VAL201 est un peptide court à l'étude pour le traitement du cancer de la prostate. Son VAL301 pour le traitement des femmes atteintes d'endométriosez. Le VAL401 est la reformulation de la rispéridone, un médicament antipsychotique établi. BC201 est une combinaison de l'ingrédient peptidique de VAL201/VAL301 avec des composants actifs pour amortir cette réponse immunitaire excessive et par conséquent améliorer les symptômes sévères de Covid-19. Elle opère par le biais de sociétés divisionnaires, dont ValiPharma et ValiSeek.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale