ValiRx PLC - société de sciences de la vie basée près de Birmingham, en Angleterre, qui se concentre sur les traitements anticancéreux précoces et la santé des femmes - déclare avoir reçu un avis de demande de la part d'un groupe d'actionnaires proposant certains changements au sein du conseil d'administration. Elle demande un avis juridique quant à la validité de l'avis de réquisition et une nouvelle annonce sera faite en temps voulu.

The Property Franchise Group PLC - Société de franchise d'agences immobilières et de location basée à Bournemouth, en Angleterre - Annonce un soutien de près de 100% des actionnaires à la fusion avec The Belvoir Group PLC lors de l'assemblée générale.

Kin and Carta PLC - Société de conseil en logiciels d'entreprise basée à Londres - En prévision de l'assemblée du tribunal et de l'assemblée générale, Kin and Carta PLC réitère sa recommandation unanime aux actionnaires de voter en faveur du plan lors de l'assemblée du tribunal et de la résolution spéciale proposée lors de l'assemblée générale. Ceci afin de faciliter l'offre de Valtech sur Kin et Carta. La Commission souligne qu'Apax Partners, qui avait également fait une offre pour la société, a déclaré vendredi qu'elle n'augmenterait pas les conditions de son offre de 120 pence par action. L'offre de Valtech vaut 130 pence par action Kin et Carta. Valtech explique que les discussions avec d'autres parties n'ont pas abouti à une offre pour la société et qu'aucune discussion n'est actuellement en cours.

Catenae Innovation PLC - Fournisseur de médias numériques et de technologies basé à Londres utilisant la technologie blockchain pour soutenir les clients dans leurs opérations et la gestion de leur personnel - Déclare que lors de l'assemblée générale annuelle, toutes les résolutions ont été adoptées, y compris le changement de nom en Catenai PLC et la réorganisation du capital social. Une fois le changement de nom effectif, le ticker du groupe pour l'AIM sera CTAI.

