ValiRx plc est une société spécialisée dans les sciences de la vie. Elle se concentre sur les thérapies anticancéreuses en phase initiale et sur la santé des femmes. La société fournit le cadre scientifique, financier et commercial permettant la traduction rapide de la science en développement clinique. Son portefeuille de produits comprend VAL201, VAL301, VAL401 et BC201. VAL201 est un peptide court étudié pour le traitement du cancer de la prostate. VAL201 peut empêcher la prolifération (ou croissance) des cellules cancéreuses sans interférer avec d'autres fonctions du récepteur des androgènes ou de la kinase SRC. VAL301 pour le traitement des femmes atteintes d'endométriose. BC201 est une combinaison de l'ingrédient peptidique de VAL201/VAL301 avec des composants actifs pour atténuer cette réponse immunitaire excessive et, par conséquent, améliorer les symptômes graves de Covid-19. L'entreprise opère par le biais de divisions, notamment ValiPharma, ValiSeek, Cytolytix Limited et Inaphaea BioLabs Limited.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale