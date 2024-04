Valley National Bancorp est une holding bancaire et financière. La principale filiale de la société est la Valley National Bank. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Consumer Banking, Commercial Banking et Treasury and Corporate Other. Le secteur des services bancaires aux consommateurs comprend principalement les prêts hypothécaires résidentiels et les prêts automobiles et, dans une moindre mesure, les lignes de crédit personnelles garanties, les prêts sur valeur domiciliaire et les autres prêts à la consommation. Le secteur des services bancaires aux consommateurs comprend également la division des services de gestion de patrimoine et d'assurance, qui comprend les services de fiducie, de gestion d'actifs, de courtage, d'assurance et de conseil en matière de crédit d'impôt. Le secteur de la banque commerciale comprend des prêts commerciaux et industriels à taux variable et ajustable et des prêts à la construction, ainsi que des prêts à taux fixe aux propriétaires occupants et à l'immobilier commercial. Il offre également des services financiers, y compris des produits de prêt et de dépôt pour les associations de propriétaires, des services bancaires aux entreprises liées au cannabis et des services bancaires à risque.

Secteur Banques