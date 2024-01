Valley National Bancorp est une société holding bancaire et financière. La principale filiale de la société est la Valley National Bank (la banque). Elle propose une gamme complète de solutions bancaires nationales et régionales par le biais de divers produits de services financiers commerciaux, de détail, d'assurance et de gestion de patrimoine. Elle offre un service personnalisé et des solutions sur mesure pour aider ses clients à répondre à leurs besoins en matière de services financiers. Ses solutions comprennent, entre autres, des produits de dépôt et de prêt traditionnels pour les consommateurs et les entreprises, des financements immobiliers commerciaux, des prêts aux petites entreprises, des financements d'équipements, des produits d'assurance et de gestion de patrimoine, des solutions de gestion de trésorerie et des solutions de financement personnel, telles que des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts sur fonds propres et des financements d'automobiles. Elle propose également des services financiers de niche, notamment des produits de prêt et de dépôt pour les associations de propriétaires, le financement de primes d'assurance et les services bancaires aux entreprises liés au cannabis.

Secteur Banques