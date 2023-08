Vallibel Finance PLC a récemment accueilli Rohan Tennakoon au sein de son équipe en tant que directeur des opérations (COO) afin d'assurer la prochaine étape de sa croissance. Professionnel accompli et axé sur les résultats, avec une carrière progressive s'étendant sur plus de 30 ans, principalement dans le secteur financier et bancaire, avec une exposition à la fabrication, aux voyages et à la comptabilité, il possède une expérience éprouvée dans la gestion d'entreprise, les opérations, les opérations de succursale, le crédit et l'administration du crédit, le marketing, le développement commercial, le droit et la gestion des risques d'entreprise, avec des relations accréditées dans les domaines social, réglementaire et industriel, avec un haut niveau d'intégrité. Il a pour mission de mettre en œuvre les futurs plans d'expansion et de conduire les nouveaux développements de Vallibel Finance PLC.

Avant de rejoindre Vallibel Finance PLC, il était chef des opérations chez People's Leasing & Finance, où il a exercé de vastes responsabilités, notamment en tant que responsable des recouvrements, de l'administration du crédit, des appels d'offres et des ventes aux enchères, de l'administration, du développement durable et des départements logistiques, ainsi que de la gestion du back-office de la trésorerie. Il a également été directeur général adjoint et directeur des risques de la société financière. Il a été nommé au panel éminent du Comité d'engagement sectoriel (SEC) par le gouverneur de la Banque centrale du Sri Lanka et a également siégé au Comité consultatif sur la stabilité du système financier (FSSCC).

Il a été président de la Finance House Association (FHA) et directeur de la Leasing Association of Sri Lanka (LASL), directeur du Sri Lanka Institute of Credit Management (SLICM) et membre du jury du National Sales Congress (NASCO) - SLIM Sri Lanka, au cours des sept dernières années consécutives, parmi d'autres associations réputées.