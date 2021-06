Communiqué de presse

Vallourec finalise la cession de la société Valinox Nucléaire SAS à Framatome





Boulogne-Billancourt, le 1er juin 2021 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce aujourd’hui avoir finalisé la cession à Framatome de la société Valinox Nucléaire SAS, située sur le site de production français de Montbard (Bourgogne, Côte d’Or). Créée en 1974, Valinox Nucléaire SAS – France est spécialisée dans les tubes pour îlot nucléaire.

Cette opération fait suite à l’obtention de l’ensemble des approbations et autorisations réglementaires requises et à la consultation des instances représentatives du personnel.

Edouard Guinotte, Président du Directoire de Vallourec, souligne que « l’intégration de Valinox à Framatome va lui offrir ainsi qu’à ses équipes les meilleures perspectives. Je connais la qualité, les compétences et l’engagement des salariés de Valinox et leur souhaite à tous les meilleurs succès ».

L’intégration de la société Valinox Nucléaire SAS au sein de Framatome va lui permettre de rejoindre pleinement la filière nucléaire française, de bénéficier des synergies possibles avec cet acteur majeur et de lui assurer de nouvelles perspectives commerciales.

