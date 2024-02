Damien Rebourg est nommé Directeur de la communication et des affaires publiques

Meudon (France), le 7 février 2024 – Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium, annonce aujourd’hui la nomination de Damien Rebourg en tant que Directeur de la Communication et des Affaires Publiques. Il rejoint à ce titre le Comité Exécutif. Damien Rebourg succède à Valérie La Gamba sur le périmètre communication Groupe.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré « Je me réjouis de l’arrivée de Damien au sein du comité exécutif du Groupe. Damien apporte au Groupe sa très grande expérience de l’ensemble des problématiques communication et affaires publiques dans des environnements complexes et internationaux où l’excellence de la fonction est au cœur de la création de valeur. Sa très bonne connaissance de notre écosystème sera clef pour renforcer la communication du Groupe en soutien de sa stratégie. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

