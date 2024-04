Communiqué de presse

NEXTCHEM (MAIRE) et Vallourec signent un accord

de partenariat pour le stockage d’hydrogène

Meudon, le 3 avril 2024 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, et NextChem Tech, filiale de NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions) dédiée aux technologies de décarbonation, ont signé un accord de partenariat visant à intégrer la solution de stockage d'hydrogène Delphy développée par Vallourec, dans des projets de production d'hydrogène et d'ammoniac verts auxquels NEXTCHEM participe en tant que leader mondial sur ce marché.

Le stockage de l'hydrogène à grande échelle est nécessaire pour faire face à l'intermittence de la production d'hydrogène vert basée sur les énergies renouvelables et assurer un approvisionnement continu des processus industriels consommant de l'hydrogène, en particulier la production d'ammoniac vert.

Les deux partenaires étudieront l’intégration de la solution de stockage Delphy, développée par Vallourec, dans les projets d’hydrogène vert menés par NEXTCHEM. La coopération se concentrera sur les synergies entre les technologies propriétaires de pointe pour la production d'ammoniac vert de NEXTCHEM, et le stockage d'hydrogène à haute capacité de Vallourec.

Cet accord marque une nouvelle étape pour Vallourec dans le déploiement de sa solution Delphy sur le marché du stockage d’hydrogène. Solution verticale à grande échelle, Delphy est un dispositif enterré capable de stocker jusqu’à 100 tonnes d’hydrogène gazeux dans des conditions de sécurité maximales. Delphy répond aux besoins des producteurs d’hydrogène vert, aux utilisateurs pour des applications industrielles ou aux projets dédiées à la mobilité lourde. Cette solution unique, qui conjugue l’optimisation du fonctionnement des installations de production d’hydrogène vert et la sécurité d’approvisionnement, place Vallourec comme un acteur clé de la chaîne de valeur de l'hydrogène et représente un levier de la décarbonation au niveau mondial.

Depuis deux ans, le Groupe développe Vallourec® New Energies, son portefeuille de solutions destiné à soutenir la transition énergétique en proposant des technologies dans la géothermie, le stockage d’hydrogène, la séquestration du carbone, le solaire et la biomasse. Le Groupe a récemment fait évoluer sa gouvernance pour renforcer encore sa performance industrielle et commerciale dans les Nouvelles Énergies. À compter du 1er mai 2024, la solution Delphy sera directement rattachée à Philippe Guillemot.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général du Groupe, a commenté : « Cet accord de partenariat avec NextChem Tech confirme la pertinence de notre solution Delphy, notamment pour l’utilisation industrielle d’hydrogène telle que la fabrication d’ammoniac vert. Cette collaboration illustre la détermination de Vallourec à participer, en s’appuyant sur ses savoir-faire, à la constitution d’une filière hydrogène de pointe. Il s’inscrit dans l’ambition du Groupe d’être un acteur clé de la transition énergétique et d’une économie décarbonée. »

Mohammed Nafid, Directeur Général de NextChem Tech, a commenté : « L'intégration de la technologie de stockage d'hydrogène Delphy est un élément essentiel permettant à notre processus de production d'ammoniac vert de mieux faire face à l'intermittence des énergies renouvelables. Notre portefeuille de technologies dans le domaine de la transition énergétique et de l'hydrogène s'enrichit d'un nouvel outil clé qui renforcera considérablement notre offre dans ce domaine. Ce partenariat entre NextChem Tech et Vallourec marque une nouvelle étape importante dans le déploiement de la stratégie du Groupe Maire dans le domaine des technologies durables ».

À propos de Vallourec

Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes. Son offre s'étend des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes, aux équipements mécaniques de haute performance, en passant par des solutions pour les marchés de l'hydrogène, du CCUS (Captation, Utilisation et Stockage du Carbone), de la géothermie et du solaire.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

À propos de Maire :

MAIRE S.p.A. est à la tête d'un groupe de technologie et d'ingénierie qui développe et met en œuvre des solutions innovantes pour permettre la transition énergétique. Nous proposons des solutions technologiques durables et des solutions E&C intégrées dans les domaines des engrais azotés, de l'hydrogène, du carbone circulaire, des carburants, des produits chimiques et des polymères. MAIRE crée de la valeur dans 45 pays et s'appuie sur 8000 employés, soutenus par plus de 20 000 personnes engagées dans ses projets à travers le monde. MAIRE est cotée à la Bourse de Milan (ticker "MAIRE"). Pour plus d'informations : www.mairetecnimont.com.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com



Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)6 45 45 19 67

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels



N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com Relations presse Groupe Maire

Carlo Nicolais, Tommaso Verani

Tel.: +39 02 6313-7603

mediarelations@mairetecnimont.it

