Vallourec : Résultats du Troisième Trimestre et des Neuf Premiers Mois 2022

Flux de trésorerie disponible positif au second semestre , grâce à la forte performance attendue au quatrième trimestre

Finalisation des accords de s plans sociaux en Allemagne, France et Royaume-Uni, réduisant significativement le s risque s associés au plan New Vallourec

Initiatives du plan New Vallourec désormais étendues à toutes les régions Faits marquants Solide performance au troisième trimestre 2022 198 millions d’euros de RBE, en hausse de 55 % par rapport au troisième trimestre 2021 et de 24 % par rapport au deuxième trimestre 2022

Poursuite d’une dynamique positive des prix OCTG, notamment en Amérique du Nord et au Moyen-Orient

Production de la mine de fer de 1,5 million de tonnes ; travaux de restauration du parc de stockage de résidus Cachoeirinha finalisés1 et demande transmise aux autorités pour un retour à une exploitation normale



Forte dynamique commerciale aux Etats-Unis et dans d’autres régions, grâce aux accords long terme signés avec nos clients tels que Saudi Aramco, ADNOC et Petrobras Perspectives financières pour l’année 2022 confirmées Le RBE est attendu entre 650 et 750 millions d’euros

L’exploitation de la mine se poursuivra au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023 avec une production trimestrielle de c.1,2 million de tonnes en utilisant d'autres parcs de stockage alternatifs

Le flux de trésorerie disponible du second semestre 2022 sera positif, grâce à la forte performance attendue au quatrième trimestre

Les dépenses d'investissement devraient s’élever à environ 200 millions d'euros Le plan New Vallourec est en bonne voie avec de nouvelles initiatives identifiées Finalisation des accords des plans sociaux en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, réduisant significativement les risques associés au plan New Vallourec

230 millions d’euros de RBE annuel additionnels récurrents attendus, avec un effet plein à partir du deuxième trimestre 2024

Les Initiatives du plan New Vallourec désormais étendues à toutes les régions, en commençant par le Brésil



Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, a déclaré : « Notre activité tubes sans soudure continue de s’améliorer trimestre après trimestre grâce à un environnement mondial favorable porté par le souci de la sécurité énergétique. Les résultats du troisième trimestre sont positivement impactés par les nouvelles stratégies de prix implémentées à l’échelle du Groupe depuis le deuxième trimestre, ainsi que par la forte dynamique des volumes des contrats existants et nouveaux. De plus, nous avons réalisé des progrès significatifs afin de revenir à une exploitation normale de notre mine de Pau Branco au Brésil. Nous avons reçu l’autorisation de poursuivre l’exploitation de la mine en utilisant des parcs de stockage de résidus alternatifs jusqu’au début du second trimestre 2023. En parallèle, nous avons achevé les travaux nécessaires au rétablissement du niveau de sécurité minimum requis pour l’utilisation du parc de résidus miniers d’origine, « Cachoeirinha », et nous avons demandé officiellement l’autorisation pour une reprise à pleine exploitation. La production de la mine de fer au quatrième trimestre sera supérieure à nos précédentes hypothèses, à des cours de minerai de fer inférieurs. Notre activité tubes sans soudure continue de progresser fortement à travers l’ensemble de nos marchés. Nous constatons cependant une très forte hausse des coûts de l’énergie en Allemagne. De plus, dans le cadre de la gestion rigoureuse de nos stocks, nous avons mis au rebut des stocks non-alloués à faible valeur de revente potentielle, ce qui entraine des charges non-récurrentes en 2022. Nous confirmons notre prévision de RBE pour l'exercice 2022, qui devrait se situer dans une fourchette de 650 à 750 millions d'euros. Nous dégagerons un flux de trésorerie disponible positif au second semestre grâce à la forte performance attendue au quatrième trimestre. Par ailleurs, nous réalisons des progrès dans la mise en œuvre du plan New Vallourec : au cours des dernières semaines, nous avons finalisé les accords des plans sociaux en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, ce qui réduit significativement les risques associés au plan et permet à nos équipes de se concentrer sur son exécution. En complément, les initiatives du plan New Vallourec seront étendues à d’autres régions, en commençant par le Brésil. Nos objectifs stratégiques demeurent inchangés : rendre le Groupe résistant aux cycles et combler l’écart de rentabilité avec les meilleurs acteurs du secteur. Le plan New Vallourec est en bonne voie pour générer 230 millions d’euros de RBE annuel additionnels récurrents avec un plein effet à partir du deuxième trimestre 2024 ». CHIFFRES CLES 9 mois 2022 9 mois 2021 Variation En millions d'euros T3 2022 T3 2021 Variation 1 290 1 130 14,2 % Production expédiée (en milliers de tonnes) 462 391 18,2 % 3 342 2 378 40,5 % Chiffre d'affaires 1,281 834 53,6 % 403 356 47 m€ Résultat brut d'exploitation 198 128 70 m€ 12,1 % 15,0 % - 2.9 pts (en % du CA) 15.4% 15.3% 0,1 pts (286) 299 na Résultat d'exploitation 89 72 23,6 % (444) (49) - 395 m€ Résultat net, part du groupe 6 (7) 13 m€ (482) (300) - 182 m€ Flux de trésorerie disponible (81) (103) 22 m€ 1 493 993 500 m€ Dette nette 1,493 993 500 m€ CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR MARCHÉ 9 mois 2022 9 mois 2021 Variation A taux de change constants En millions d'euros T3 2022 T3 2021 Variation A taux de change constants 2 310 1 343 72,0 % 54,4 % Pétrole et gaz, Pétrochimie 907 456 98,8 % 74,4 % 931 937 - 0,6 % - 8,5 % Industrie & Autres 346 348 - 0,5 % - 8,5 % 100 98 2,8 % - 6,8 % Energie électrique 28 30 - 5,7 % - 15,3 % 3 342 2 378 40,5 % 27,1 % Total 1 281 834 53,6 % 36,6 % Au cours du troisième trimestre 2022, Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 1 281 millions d’euros, en progression de 54 % par rapport au troisième trimestre 2021 (+ 37 % à taux de change constants), reflétant : un effet conversion de devises de + 17 % principalement lié à la baisse de l’EUR/USD et EUR/BRL

un effet volume de + 16 % principalement lié au Pétrole & Gaz en Amérique du Nord et dans les régions EA-MEA

un effet prix/mix positif de + 26 %

un impact lié à la mine de - 5 % Au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires s’est élevé à 3 342 millions d’euros, en hausse de 41 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021 (+27 % à taux de change constants) avec : un effet conversion de devises de + 13 % principalement lié à la baisse de l’EUR/USD et EUR/BRL

un effet volume de + 12 % principalement expliqué par les activités Pétrole & Gaz en Amérique du Nord et dans une moindre mesure dans les régions EA-MEA

un effet prix/mix de + 22 %

un impact lié à la mine de - 8 % Pétrole & Gaz, Pétrochimie (71 % du chiffre d’affaires consolidé du T3 2022) Le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz s’est établi à 794 millions d’euros au T3 2022, en forte progression de 94 % par rapport au T3 2021 (+ 71 % à taux de change constants). En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz a plus que doublé, grâce à la hausse des prix et des volumes

, le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz a plus que doublé, grâce à la hausse des prix et des volumes Dans les r é gions EA-MEA , le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz a augmenté significativement en raison de la hausse des volumes

, le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz a augmenté significativement en raison de la hausse des volumes En Amérique du Sud, la baisse du chiffre d'affaires s’explique par une activité moins soutenue dans les tubes de conduite



Au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz s’est établi à 2 025 millions d’euros, en hausse de 67 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021 (+ 51 % à taux de change constants) principalement en Amérique du Nord et dans une moindre mesure dans les régions EA-MEA. Le chiffre d’affaires Pétrochimie qui s’est établi à 113 millions d’euros au T3 2022 a plus que doublé par rapport au T3 2021 (+ 105 % à taux de change constants) en raison notamment d’une hausse des prix et des volumes en Amérique du Nord. Au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires Pétrochimie a progressé significativement pour atteindre 285 millions d’euros (+ 89 % à taux de change constants). Au T3 2022, le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz et Pétrochimie s’est établi à 907 millions d’euros, en hausse de 99 % par rapport au T3 2021 (+ 74 % à taux de change constants). Au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz et Pétrochimie s’est élevé à 2 310 millions d’euros, en hausse de 72 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021 (+ 54 % à taux de change constants). Industrie & Autres (27 % du chiffre d’affaires consolidé du T3 2022) Le chiffre d’affaires Industrie & Autres s’est établi à 346 millions d’euros au T3 2022, stable par rapport au T3 2021 (- 8,5 % à taux de change constants) : En Europe, le chiffre d’affaires a augmenté grâce aux hausses de prix

En Amérique du Sud, la baisse du chiffre d’affaires reflète l’activité réduite de la mine Au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires Industrie & Autres s’est élevé à 931 millions d’euros, stable par rapport aux neuf premiers mois de 2021 (- 8,5 % à taux de change constants), l'amélioration des prix dans l'ingénierie, et dans une moindre mesure dans l'automobile, n'a pas compensé l’impact de l’interruption de l’exploitation de la mine. Énergie électrique (2 % du chiffre d’affaires consolidé du T3 2022) Le chiffre d’affaires s’est élevé à 28 millions d’euros au T3 2022, en baisse de 6 % par rapport au T3 2021 (- 15 % à taux de change constants). Au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires a atteint 100 millions d’euros, en hausse de 3 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021 (- 7 % à taux de change constants). ANALYSE DES RESULTATS CONSOLIDES Analyse des résultats consolidés du T3 2022 Au T3 2022, le résultat brut d’exploitation a atteint 198 millions d’euros (contre 128 millions d’euros au T3 2021), soit une marge de 15,4 % du chiffre d’affaires (contre 15,3 % au T3 2021), avec : Une marge industrielle de 278 millions d’euros, soit 21,7 % du chiffre d’affaires, contre 207 millions d’euros et 24,8 % du chiffre d’affaires au T3 2021. La contribution positive du marché Pétrole & Gaz en Amérique du Nord, à la fois en termes de prix et de volumes, a été partiellement compensée par une activité moins soutenue de la mine de fer.

Les coûts administratifs, commerciaux et de recherche se sont élevés à 77 millions d’euros, représentant 6 % du chiffre d’affaires (contre 9 % au T3 2021). Le résultat d’exploitation est positif à 89 millions d’euros, contre 72 millions d’euros au T3 2021. Au cours du trimestre, le Groupe a comptabilisé des charges pour 51 millions d’euros liées aux mesures d’adaptation en Allemagne ainsi qu’à l’amortissement accéléré des activités interrompues. Le résultat financier s’est établi à - 30 millions d’euros, contre - 36 millions d’euros au T3 2021 ; les charges nettes d’intérêts au T3 2022 se sont élevées à - 25 millions d’euros, reflétant la nouvelle structure du bilan. L’impôt sur les bénéfices s’est établi à - 53 millions d’euros, reflétant à la fois l’impôt sur les sociétés et la variation des impôts différés, à comparer à - 41 millions d’euros au T3 2021. Le résultat net, part du Groupe, est positif et s’est établi à 6 millions d’euros, contre - 7 millions d’euros au T3 2021. Analyse des résultats consolidés des neuf premiers mois de 2022 Au cours des neuf premiers mois de 2022, le résultat brut d’exploitation a atteint 403 millions d’euros, en progression de 47 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois de 2021, soit une marge à 12,1 %, reflétant : Une marge industrielle de 661 millions d’euros, ou 19,8 % du chiffre d’affaires, en hausse de 43 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois de 2021. La contribution positive des marchés Pétrole & Gaz en Amérique du Nord, tant en prix qu’en volumes, a été plus que compensée par l’impact négatif de la suspension temporaire des opérations de la mine.

Des coûts administratifs, commerciaux et de recherche de 260 millions d’euros, et représentant 7,8% du chiffre d’affaires, à comparer à 233 millions d’euros ou 9,8% du chiffre d’affaires au cours des neuf premiers mois de 2021. Le résultat d’exploitation est négatif à - 286 millions d’euros, contre + 299 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2021, résultant principalement des provisions liées aux mesures d'adaptation (plans sociaux européens et frais associés) et, dans une moindre mesure, à des provisions pour coûts non-récurrents liés à l'incident de la mine de fer. Le résultat financier s’est établi à - 51 millions d’euros, contre - 221 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2021. Les charges nettes d’intérêt de - 70 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2022, reflétant la nouvelle structure bilancielle, ont été partiellement compensées par d’autres produits financiers. L’impôt sur les bénéfices s’est établi à - 104 millions d’euros, principalement liés aux filiales nord-américaine et brésilienne. Le résultat net, part du Groupe, s’est établi à - 444 millions d’euros, contre - 49 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2021. FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE Flux de trésorerie généré par l’activité

Au T3 2022, le flux de trésorerie généré par l’activité s’est amélioré à 108 millions d’euros, contre 18 millions d’euros au T3 2021 du fait notamment d’un RBE plus élevé et de moindres impôts payés.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, le flux de trésorerie généré par l’activité était positif et s’est établi à 169 millions d’euros, contre 16 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2021. L’amélioration s’explique par de moindres paiements d’impôts. Besoin en fonds de roulement lié à l’activité

Le besoin en fonds de roulement lié à l’activité a augmenté de 135 millions d’euros au T3 2022, contre une hausse de 93 millions d’euros au T3 2021, reflétant des volumes à livrer attendus en hausse et les augmentations de prix des matières premières. Le besoin en fonds de roulement net exprimé en jours de chiffre d’affaires s’établit à 118 jours, contre 111 jours au T3 2021.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, le besoin en fonds de roulement lié à l’activité a augmenté de 538 millions d’euros contre une augmentation de 232 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2021. Investissements industriels

Les investissements industriels bruts se sont élevés à 54 millions d’euros au T3 2022, à comparer à 28 millions d’euros au T3 2021, et à 113 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2022, à comparer à 84 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2021. Pour l'ensemble de l'année, les dépenses d'investissement devraient s’élever à environ 200 millions d'euros, incluant 120 millions d’euros de dépenses d’investissement réparties à parts égales sur les exercices 2022 et 2023 dans le cadre du transfert des activités Pétrole & Gaz de l’Allemagne vers le Brésil. Flux de trésorerie disponible

En conséquence, le flux de trésorerie disponible est négatif à - 81 millions d’euros au T3 2022, contre - 103 millions d’euros au T3 2021.

Le flux de trésorerie disponible au cours des neuf premiers mois de 2022 est négatif de - 482 millions d’euros, contre - 300 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2021, après une augmentation du besoin en fonds de roulement de 538 millions d'euros au cours des neuf premiers mois. Au second semestre, le flux de trésorerie disponible sera positif grâce à la forte performance attendue au quatrième trimestre. Cession d’actifs et autres éléments

Les cessions d’actifs et autres éléments se sont élevés à - 24 millions d’euros au T3 2022, à comparer à - 171 millions d’euros au T3 2021. Au cours des neuf premiers mois de 2022, ils s'élèvent à - 54 millions d’euros. Dette nette et liquidité

Au 30 septembre 2022, la dette nette s’élève à 1 493 millions d’euros, contre 1 389 millions d’euros au 30 juin 2022. La dette brute s’élève à 1 784 millions d’euros, incluant 76 millions d’euros de réévaluation à la juste valeur en IFRS 9 (qui seront repris sur la durée de vie de la dette). La dette long terme s’élève à 1 375 millions d’euros et la dette court terme à 409 millions d’euros. La dette nette à la fin de l'année 2022 devrait être inférieure à celle de fin septembre, grâce à la forte performance du flux de trésorerie disponible attendue au quatrième trimestre. Au 30 septembre 2022, la dette de location s’établit à 78 millions d’euros, contre 61 millions d’euros au 30 juin 2022, en application de la norme IFRS 16. Au 30 septembre 2022, le Groupe dispose d’une position de liquidité solide avec 703 millions d’euros, composée d’une trésorerie au bilan de 291 millions d’euros et d’une ligne de crédit confirmée non utilisée à hauteur de 412 millions d’euros. Au 21 novembre 2022, Vallourec a entièrement remboursé le tirage de sa ligne de crédit. Le Groupe a également sécurisé un prêt de 210 millions de dollars, d’une maturité de 5 années, adossé à des actifs de ses filiales nord-américaines, accordé par un groupe de quatre banques de rang international. Le Groupe n’a aucun remboursement de dette prévu avant juin 2026. POINT SUR LA MINE DE PAU BRANCO Les opérations de la mine de fer de Pau Branco ont été temporairement suspendues en janvier 2022, à la suite des pluies exceptionnelles ayant affecté une partie du parc de résidus miniers de Cachoeirinha. En mai 2022, Vallourec a redémarré partiellement les opérations en utilisant un parc de résidus miniers alternatif, à un niveau de production en deçà des capacités disponibles. Dans ces conditions, les volumes extraits au cours des neuf premiers mois de 2022 se sont élevés à environ 2,6 millions de tonnes. Vallourec a obtenu l’autorisation de poursuivre l’exploitation de la mine en utilisant d'autres parcs de stockage alternatifs jusqu’au début du second trimestre 2023. En parallèle, nous avons achevé les travaux nécessaires au rétablissement du niveau de sécurité minimum requis pour l’utilisation du parc de résidus miniers d’origine, « Cachoeirinha », et nous avons demandé officiellement l’autorisation pour une reprise à pleine exploitation. Pour l'année 2022, Vallourec vise désormais une production annuelle de 3,8 millions de tonnes, hypothèse retenue dans ses perspectives de RBE. TENDANCES DE MARCHE Pétrole & Gaz En Amérique du Nord, les conditions de marché très favorables devraient se poursuivre jusqu’en fin d’année ainsi qu’en début d’exercice 2023. Le marché OCTG reste en sous-capacité.

Dans les régions EA-MEA, les volumes devraient continuer à se redresser au cours des prochains trimestres, en particulier au Moyen-Orient, avec une augmentation progressive des prix.

En Europe, les coûts plus élevés de l’énergie devraient impacter la croissance économique.

En Amérique du Sud, les prix et les volumes devraient augmenter. Industrie & Autres Au Brésil, les perspectives de volumes sont neutres ; les augmentations de prix compensent entièrement l'inflation des coûts. PERSPECTIVES Nous confirmons notre prévision de RBE pour l'exercice 2022, qui devrait se situer dans une fourchette de 650 à 750 millions d'euros.

Les dépenses d'investissement devraient être d’environ 200 millions d'euros, dont environ 60 millions d'euros pour la préparation du transfert des activités Pétrole & Gaz de l'Allemagne vers le Brésil.

Le flux de trésorerie disponible sera positif au second semestre grâce à la forte performance attendue au quatrième trimestre. LE PLAN NEW VALLOUREC EN BONNE VOIE AVEC DE NOUVELLES INITIATIVES IDENTIFIEES Le plan New Vallourec, annoncé en mai 2022, demeure en bonne voie d’exécution. Le plan vise à générer 230 millions d’euros de RBE annuel additionnels récurrents, et environ 20 millions d’euros de réduction des dépenses d’investissement, avec un plein effet dès le deuxième trimestre 2024. Ce plan permettra au Groupe de résister aux cycles et de générer un flux de trésorerie disponible2 positif en bas de cycle. Au cours des dernières semaines, nous avons finalisé les accords des plans sociaux en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, réduisant significativement les risques associés au plan New Vallourec et permettant à nos équipes de se concentrer sur son exécution. En complément, les initiatives du plan New Vallourec seront étendues à d’autres régions, en commençant par le Brésil, mais également avec l’augmentation de la production aux Etats-Unis et en Arabie Saoudite. En outre, notre stratégie qui privilégie la valeur sur le volume, par la rationalisation de notre portefeuille, pour une croissance rentable, vise à combler l’écart de rentabilité avec les meilleurs acteurs du secteur. Déclarations Prospectives Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Ces risques comprennent ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 19 avril 2022 sous le numéro de dépôt n° D.22-0305. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatif des résultats ou des développements dans les périodes ultérieures. Présentation des résultats du T3 2022 Conférence téléphonique en anglais et audio webcast le lundi 21 novembre à 9h30 (heure de Paris) Pour écouter l’audio webcast :



https://channel.royalcast.com/landingpage/vallourec-en/20221121_1/ Pour participer à la conférence, veuillez composer le (utiliser le mot de passe « Vallourec ») :



+44 (0) 33 0551 0200 (Royaume-Uni) +33 (0) 1 70 37 71 66 (France) +1 212 999 6659 (Etats-Unis)





L’audio webcast et la présentation seront disponibles sur le site web de Vallourec à l’adresse suivante :



https://www.vallourec.com/fr/investisseurs À propos de Vallourec Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1. Calendrier 2 mars 2023 Publication des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2022 Pour plus d’informations, veuillez contacter : Relations investisseurs

Investor.relations@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com Annexes Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues. Pièces jointes à ce communiqué : Production expédiée

Taux de change

Chiffre d’affaires par zone géographique

Chiffre d’affaires par marché

Compte de résultat consolidé résumé

Bilan consolidé résumé

Flux de trésorerie disponible

Tableau des flux de trésorerie

Définitions des données financières à caractère non strictement comptable



Production expédiée En milliers de tonnes 2022 2021 Variation T1 395 358 10,3 % T2 433 381 13,6 % T3 462 391 18,2 % T4 510 Total 1 640 Taux de change Taux de change moyen 9 mois 2022 9 mois 2021 EUR / USD 1,06 1,20 EUR / BRL 5,46 6,38 USD / BRL 5,14 5,32 Chiffre d’affaires par zone géographique En millions d'euros 9 mois 2022 En % du CA 9 mois 2021 En % du CA Variation T3 2022 En % du CA T3 2021 En % du CA Variation Europe 426 12,7 % 386 16,2 % 10,3 % 141 11,0 % 139 16,6 % 1,7 % Amérique du Nord (Nafta) 1,353 40,5 % 524 22,0 % 158,1 % 546 42,6 % 215 25,8 % 153,4 % Amérique du Sud 748 22,4 % 810 34,1 % -7,7 % 277 21,7 % 302 36,2 % -8,1 % Asie et Moyen-Orient 634 19,0 % 512 21,5 % 23,7 % 224 17,5 % 142 17,0 % 58,2 % Reste du monde 182 5,4 % 145 6,1 % 25,3 % 93 7,2 % 37 4,4 % 154,1 % Total 3 342 100 % 2 378 100 % 40,5 % 1 281 100 % 834 100 % 53,6 % Chiffre d’affaires par marché 9 mois 2022 En % du CA 9 mois 2021 En % du CA Variation En millions d'euros T3 2022 En % du CA T3 2021 En % du CA Variation 2 025 60,6 % 1 209 50,9 % 67,5 % Pétrole et gaz 794 62,0 % 408 48,9 % 94,4 % 285 8,5 % 134 5,6 % 112,5 % Pétrochimie 113 8,8 % 48 5,7 % 136,1 % 2 310 69,1 % 1 343 56,5 % 72,0 % Pétrole et gaz, Pétrochimie 907 70,8 % 456 54,7 % 98,8 % 446 13,3 % 337 14,2 % 32,5 % Mécanique 154 12,0 % 130 15,6 % 18,4 % 71 2,1 % 64 2,7 % 11,5 % Automobile 21 1,6 % 24 2,8 % -10,8 % 415 12,4 % 537 22,6 % -22,8 % Construction & autres 171 13,3 % 194 23,3 % -12,0 % 931 27,9 % 937 39,4 % -0,6 % Industrie & Autres 346 27,0 % 348 41,7 % -0,5 % 100 3,0 % 98 4,1 % 2,8 % Energie électrique 28 2,2 % 30 3,6 % -5,7 % 3 342 100 % 2 378 100 % 40,5 % Total 1 281 100 % 834 100 % 53,6 % Compte de résultat consolidé résumé

9 mois 2022 9 mois 2021 Variation En millions d'euros T3 2022 T3 2021 Variation 3 342 2 378 40,5 % Chiffre d'affaires 1 282 834 53,7 % (2 681) (1 760) 52,3 % Coûts industriels des produits vendus (1 004) (627) 60,1 % 661 618 7,0 % Marge Industrielle 278 207 34,3 % 19,8 % 26,0 % -6,2 pts (en % du CA) 21,7 % 24,8 % -3,1 pts (260) (233) 11,6 % Coûts administratifs, commerciaux et de recherche (77) (75) 2,7 % 2 (29) na Autres (3) (4) na 403 356 47 m€ Résultat brut d'exploitation 198 128 70 m€ 12,1 % 15,0 % -2,9 pts (en % du CA) 15,4 % 15,3 % 0,1 pts (137) (121) 13,2 % Amortissements industriels (47) (43) 9,3 % (34) (32) 6,3 % Amortissements et autres dépréciations (11) (10) na - - - Dépréciations d'actifs - - - (518) 96 na Cessions d'actifs, restructuration et éléments non récurrents (51) (3) na (286) 299 -585 m€ Résultat d'exploitation 89 72 17 m€ (51) (211) -75,8 % Résultat financier (30) (36) 16,7 % (337) 88 -425 m€ Résultat avant impôts 59 36 23 m€ (104) (141) na Impôts sur les bénéfices (53) (41) 29,3 % (3) (4) na Quote part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1) (1) na (443) (57) -386 m€ Résultat net 6 (6) 12 m€ 1 (8) na Part des participations ne donnant pas le contrôle - 1 na (444) (49) -395 m€ Résultat net, part du groupe 6 (7) 13 m€ (1,9) (0,6) na Résultat net par action (en €) * 0,03 (0,03) na na = non applicable

Bilan consolidé résumé En millions d'euros Actifs 30/09/2022 31/12/2021 Passifs 30/09/2022 31/12/2021 Capitaux propres - part du Groupe* 1 767 1 763 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 44 45 Immobilisations incorporelles nettes 41 45 Total des capitaux propres 1 811 1 808 Écarts d'acquisition 42 38 Prêt actionnaire - - Immobilisations corporelles nettes 1 972 1 666 Emprunts et dettes financières (A) 1 375 1 387 Actifs biologiques 66 38 Dette de location (D) 56 33 Sociétés mises en équivalence 32 35 Engagements envers le personnel 85 14 Autres actifs non courants 213 162 Impôts différés 28 29 Impôts différés 221 239 Autres provisions et passifs 428 140 Total actifs non courants 2 587 2 223 Total passifs non courants 1 972 1 603 Stocks 1 561 856 Provisions 213 40 Clients et comptes rattachés 808 541 Emprunts et concours bancaires courants (B) 409 190 Instruments dérivés - actif 21 4 Dette de location (E) 22 15 Autres actifs courants 260 133 Fournisseurs 709 457 Trésorerie et équivalents de trésorerie (C)



291



619



Instruments dérivés - passif 117 19 Autres passifs courants 281 242 Total actifs courants 2 941 2 153 Total passifs courants 1 751 963 Actifs destinés à être cédés et activités abandonnées 14 372 Passifs destinés à être cédés et activités abandonnées 8 374 Total actifs 5 542 4 748 Total passifs 5 542 4 748 * Résultat net, part du Groupe - 444 40 Dette nette (A+B-C) 1 493 958 Dette de location (D+E) 78 48 Flux de trésorerie disponible 9 mois 2022 9 mois 2021







Variation En millions d'euros T3 2022 T3 2021 Variation 403 356 47 m€ Résultat brut d’exploitation 198 128 70 m€ (38) 3 -41 m€ Provisions et autres éléments non-cash (36) (5) -31 m€ 365 359 6 m€ Résultat brut d’exploitation cash 162 123 39 m€ (61) (67) 6 m€ Paiement d’intérêts (8) (6) -2 m€ (56) (139) 83 m€ Paiement de taxes (18) (71) 53 m€ (79) (137) 58 m€ Autres (incluant les charges de restructuration) (28) (28) - 169 16 153 m€ Flux de trésorerie opérationnel avant variation du BFR 108 18 90 m€ (538) (232) -306 m€ Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité [+ baisse, (hausse)] (135) (93) -42 m€ (369) (216) -153 m€ Flux de trésorerie opérationnel (27) (75) 48 m€ (113) (84) -29 m€ Investissements industriels bruts (54) (28) -26 m€ (482) (300) -182 m€ Flux de trésorerie disponible (81) (103) 22 m€ Tableau des flux de trésorerie 9 mois 2022 9 mois 2021 En millions d'euros T3 2022 T3 2021 169 16 Flux de trésorerie générés par l’activité 108 18 (538) (232) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité [+ baisse, (hausse)] (135) (93) (369) (216) Flux nets de trésorerie générés par l'activité (27) (75) (113) (84) Investissements industriels bruts (54) (28) (54) 1,520 Cessions d'actifs et autres éléments (24) (171) (536) 1,220 Variation de l'endettement net [+ baisse, (hausse)] (105) (274) 1 493 993 Dette nette (fin de période) 1 493 993 Définitions des données financières à caractère non strictement comptable Besoin en fonds de roulement : défini comme les créances clients plus les stocks moins les dettes fournisseurs (hors provisions). Besoin en fonds de roulement net : défini comme le besoin en fonds de roulement net des provisions pour stock et créances clients ; les jours de besoin en fonds de roulement net sont calculés sur la base des ventes trimestrielles annualisées. Besoin en fonds de roulement lié à l’activité : inclut le besoin en fonds de roulement et les autres créances et dettes. Dette de location : la dette de location est définie comme la valeur actualisée des engagements de loyers futurs. Dette nette : la dette nette consolidée se définit comme les emprunts et dettes financières non courants + emprunts et concours bancaires courants - trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette nette exclut la dette de location financement. Données à taux de change constants : les données présentées « à taux de change constants » sont calculées en neutralisant l’effet de conversion en euro du chiffre d’affaires des sociétés du Groupe dont la devise fonctionnelle n’est pas l’euro. L’effet de change de conversion est neutralisé par l’application des taux de change de l’année N-1 au chiffre d’affaires de l’année N de ces sociétés. Flux de trésorerie disponible : le flux de trésorerie disponible se définit comme le flux de trésorerie généré par l'activité minoré des investissements industriels bruts et majoré/minoré de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité. Investissements industriels bruts : les investissements industriels bruts se définissent comme la somme des décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles et ceux liés aux acquisitions d’actifs biologiques. Marge industrielle : la marge industrielle se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts industriels des produits vendus (c’est-à-dire après imputation des coûts industriels variables et des coûts industriels fixes), hors amortissements. 1 Les travaux nécessaires au rétablissement du niveau de sécurité minimum requis sont finalisés

2 Flux de trésorerie disponible avant variation du besoin en fonds de roulement Pièce jointe Vallourec-Communiqué de presse - Résultats T3 9M 2022

