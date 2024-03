Vallourec intègre les Nouvelles Energies au cœur de son organisation pour accélérer leur développement

Meudon (France), le 26 mars 2024 – Vallourec, leader mondial de solutions tubulaires premium, fait évoluer son Comité Exécutif pour renforcer encore sa performance industrielle et commerciale dans les Nouvelles Energies. Le Groupe réaffirme ses ambitions et son engagement au service de la transition énergétique.

À compter du 1er mai 2024, Delphy, la solution innovante et sécurisée de stockage vertical d’hydrogène à grande échelle, sera directement rattachée à Philippe Guillemot, PDG de Vallourec. Ce pilotage désormais opéré au plus haut niveau du Groupe traduit l’importance stratégique de cette innovation majeure de Vallourec et son potentiel commercial fort.

Dans le même temps, les solutions tubulaires prémium dédiées à la géothermie, à l’hydrogène, à la séquestration du carbone, au solaire et à la biomasse rejoindront les activités dirigées par Bertrand de Rotalier, désormais Directeur de la Business Line rebaptisée « New Energies, Project Line Pipe and Process ». Ce rapprochement, tout en soutenant le développement du Groupe dans les nouvelles énergies, vise aussi à renforcer encore ses performances industrielles et commerciales, notamment pour accompagner ses clients dans leur transition vers des énergies décarbonées.

Cette nouvelle organisation confirme la pertinence des solutions apportées par Vallourec pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Vallourec a pour ambition de devenir un acteur de premier plan de cette transition avec 10% à 15% de son résultat brut d’exploitation dans les Nouvelles Energies à l’horizon 2030. Pour cela, le Groupe peut s’appuyer sur son expertise reconnue dans les solutions tubulaires de pointe, sur son leadership en matière d’innovation, et sur son maillage international.

Ulrika Wising, jusqu’ici Senior Vice President Transition Energétique, quitte le Groupe pour poursuivre d’autres projets personnels.

Philippe Guillemot déclare « L’évolution de notre gouvernance signe la pertinence de notre offre pour accompagner la transition énergétique. Avec Delphy, nos ambitions en matière de stockage d’hydrogène sont renforcées et placées au cœur de la stratégie de Vallourec. En étant totalement intégrées à l’ensemble de notre gamme de produits, nos solutions tubulaires dédiées aux nouvelles énergies bénéficieront quant à elles de la force de frappe commerciale du Groupe. Plus que jamais, Vallourec réaffirme son objectif de réaliser de 10% à 15% de son résultat brut d’exploitation dans les Energies Nouvelles à l’horizon 2030. Je remercie Ulrika Wising pour avoir contribué à développer des solutions et des activités innovantes dans le domaine des Nouvelles Energies, désormais suffisamment performantes pour s’intégrer pleinement à l’offre globale du Groupe. »

À propos de Vallourec

Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes. Son offre s'étend des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes, aux équipements mécaniques de haute performance, en passant par des solutions pour les marchés de l'hydrogène, du CCUS (Captation, Utilisation et Stockage du Carbone), de la géothermie et du solaire.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

