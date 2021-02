Vallourec: la chute du secteur pétrole et gaz a creusé la perte en 2020

Données financières EUR USD CA 2020 3 336 M 4 016 M - Résultat net 2020 -691 M -832 M - Dette nette 2020 2 353 M 2 833 M - PER 2020 -0,54x Rendement 2020 - Capitalisation 353 M 427 M - VE / CA 2020 0,81x VE / CA 2021 0,85x Nbr Employés 19 000 Flottant 81,9% Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 23,89 € Dernier Cours de Cloture 30,86 € Ecart / Objectif Haut 29,6% Ecart / Objectif Moyen -22,6% Ecart / Objectif Bas -87,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Edouard Frederic Guinotte Chairman-Management Board Olivier Mallet Chief Financial Officer Vivienne Cox Chairman-Supervisory Board Philippe Carlier Senior Vice President-Technology & Industry Maria Pilar Albiac-Murillo Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VALLOUREC 0.00% 427 SCHLUMBERGER LIMITED 22.63% 37 328 HALLIBURTON COMPANY 8.99% 18 306 BAKER HUGHES COMPANY 11.41% 16 814 NOV INC. 5.75% 5 637 DIALOG GROUP -4.35% 4 621