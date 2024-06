Vallourec présente aux investisseurs son centre technologique de pointe et ses applications en matière de Nouvelles Energies

Aulnoye-Aymeries (France), le 4 juin 2024 – Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium, organise une visite du site d'Aulnoye-Aymeries aujourd'hui à partir de 9h30. Les informations présentées lors de la visite sont disponibles sur le site internet de Vallourec (Événements et Présentations - Vallourec).

La présentation de Vallourec détaillera les piliers suivants de la stratégie du Groupe :

La Recherche & Développement et l’innovation sont au centre de l’avantage concurrentiel et de la stratégie privilégiant la valeur sur les volumes de Vallourec. Notre culture de l'innovation permet à Vallourec de maintenir son rôle de leader sur ses marchés et de soutenir la création de valeur future dans le domaine des Nouvelles Energies. Grâce à son centre de recherche et développement de premier plan à Aulnoye-Aymeries, Vallourec a développé des avantages technologiques dans la production de grades d'acier avancés, de connexions premium et de prestations de services et accessoires uniques pour l'industrie du Pétrole et Gaz. De manière accrue, nous consacrons nos ressources en R&D au développement de notre activité dans le domaine des nouvelles énergies.





Nous réitérons notre ambition de voir les activités Nouvelles Energies représenter 10% à 15% du résultat brut d’exploitation du Groupe d'ici 2030. Cela implique des volumes facturés en 2030 quatre fois supérieurs aux prises de commandes de 2023. Les produits destinés aux secteurs de l'hydrogène, de la capture, séquestration et stockage du carbone (CCUS) et des offres dans la géothermie devraient être les principaux vecteurs de cette croissance.

La solution de stockage vertical d'hydrogène Delphy est une offre différenciée bénéficiant d’une importante demande. Suite de l’inauguration de notre démonstrateur en 2023, Vallourec a constaté un intérêt commercial important pour le système Delphy. Ce système est conçu pour stocker de l'hydrogène comprimé dans des tubes verticaux jusqu'à 100 mètres sous terre. Nous avons annoncé deux protocoles d’accord avec un producteur d'hydrogène vert, H2V, et un développeur d'hydrogène et d'ammoniac verts, NEXTCHEM. A ce jour, la demande potentielle représente environ 50 projets, avec des opportunités de chiffre d’affaires totalisant plus de 2 milliards d'euros et permettant d'accroître nos marges. Nous prévoyons le déploiement commercial du premier système en 2025.





Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général, a déclaré :

« Nous sommes ravis de présenter nos installations d’Aulnoye-Aymeries à nos actionnaires, aux analystes et à l’ensemble de la communauté financière. Lorsque j'ai rejoint Vallourec en 2022, j’ai immédiatement mesuré l’importance de notre offre technologique dans le cadre de notre stratégie privilégiant la valeur sur les volumes. Grâce à notre expertise, nous continuerons à fournir des solutions uniques à l’industrie mondiale du Pétrole et du Gaz et à mieux servir le secteur émergent des nouvelles énergies. Le meilleur exemple récent de notre capacité d’innovation est Delphy, la solution de stockage vertical d'hydrogène de Vallourec, qui est la première du genre au monde. Avec la dynamique commerciale que nous constatons sur cette solution et notre gamme d’applications pour les autres marchés des nouvelles énergies, nous réaffirmons notre objectif de générer 10% à 15% du résultat brut d’exploitation du Groupe à travers notre segment Nouvelles Energies à l’horizon 2030 ».

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 15 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com Relations Presse

Héloïse Rothenbühler

Tel: +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com





Pièce jointe