Vallourec remportedeux importants contrats de tubes de conduite offshore pour le champ de Buzios au Brésil

Meudon (France), le 24 juillet 2023 – Vallourec a remporté deux importantes commandes pour la fourniture de tubes de conduites à destination des phases 6 et 8 de développement du champ pétrolier de Buzios, opéré par Petrobras. Ces commandes s’ajoutent au contrat remporté précédemment pour la phase 7, représentant au total 48 000 tonnes de tubes de conduite.

Situé au large des côtes brésiliennes dans le bassin présalifère de Campos, Buzios est l’un des plus grands champs en eaux profondes du monde. Il représente à lui seul 25% de la production de la compagnie pétrolière brésilienne.

Le matériel commandé à Vallourec pour les phases 6, 7 et 8 du projet inclut 346 km de tubes de conduite sous-marine pour les risers et flowlines du package Subsea Umbilicals Risers and Flowlines (ou « SURF »). Ces tubes de conduite ultra premium seront revêtus mécaniquement (MLP : Mechanically Lined Pipes) d’un feuillage de CRA (Alliage Résistant à la Corrosion)

Vallourec a d’ores et déjà livré Buzios 7. Les livraisons des développements 6 et 8 sont en cours et se poursuivront jusqu’à fin 2023.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général du Groupe a commenté : « Ces contrats confortent le positionnement stratégique de Vallourec sur le Brésil, l’un de nos marchés phares. Ils montrent également la confiance qu’ont en nous nos clients, en particulier dans la fiabilité de nos fournitures, qu’elles viennent d’Allemagne ou du Brésil ».

En effet, ces commandes sont les dernières à être produites et livrées en provenance des usines de Vallourec en Allemagne. Les quantités optionnelles qui s’ajouteraient dans le cadre de ces trois projets seront livrées depuis l’usine de pointe PQF (« Premium Quality Finishing ») du Groupe, située à Jeceaba (Minas Gerais).

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 16 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com



Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)6 45 45 19 67

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels



N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com

Pièce jointe