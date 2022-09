Vallourec signe un accord de 10 ans avec Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services

Meudon (France), le 20 septembre 2022 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a signé un accord, d’une durée de dix ans, avec la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services. Les commandes associées seront produites et livrées par l’usine de Vallourec en Arabie Saoudite. Ce contrat vient renforcer la relation déjà existante entre le Groupe et l’entreprise nationale saoudienne.

Cet accord couvrira une partie des besoins de Saudi Aramco en tubes en acier sans soudure (OCTG) premiums destinés à ses activités de forage. Il comprend la fourniture de tubes de cuvelage premium ainsi que des services de gestion des stocks.

Dans le cadre du programme iktva (In-Kingdom Total Value Add), lancé par Saudi Aramco, Vallourec a soumis un plan complet qui participe fortement, et sur le long terme, au développement de la production locale en Arabie Saoudite.

Ce contrat est basé sur des commandes trimestrielles pendant la durée de l’accord. Les deux premières commandes ont déjà été reçues avec une livraison prévue début 2023.

Cet accord représente pour Vallourec un succès important en Arabie Saoudite. Il ouvre la voie à une feuille de route commune axée sur l’innovation, les services et la transition énergétique. Il offre à Vallourec Saudi Arabia de solides perspectives quant à sa présence dans la région.

« Avec ce premier accord à long terme, Saudi Aramco distingue Vallourec comme un partenaire stratégique pour les années à venir. Il s’agit d’une étape importante dans la longue histoire que Vallourec entretient avec Saudi Aramco. Cet accord ouvre la voie à une collaboration étendue et offre des possibilités concrètes de déployer notre large gamme de solutions innovantes dans le Royaume, tout en y renforçant notre présence. Je tiens à remercier Saudi Aramco pour sa confiance », a indiqué Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur-Général de Vallourec.

