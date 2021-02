Vallourec trouve un accord avec ses créanciers, passe sous le contrôle de fonds

Données financières EUR USD CA 2020 3 333 M 4 004 M - Résultat net 2020 -669 M -804 M - Dette nette 2020 2 302 M 2 766 M - PER 2020 -0,47x Rendement 2020 - Capitalisation 289 M 347 M - VE / CA 2020 0,78x VE / CA 2021 0,79x Nbr Employés 19 000 Flottant 81,9% Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 23,94 € Dernier Cours de Cloture 25,26 € Ecart / Objectif Haut 58,4% Ecart / Objectif Moyen -5,20% Ecart / Objectif Bas -60,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Edouard Frederic Guinotte Chairman-Management Board Vivienne Cox Chairman-Supervisory Board Olivier Mallet Chief Financial Officer Philippe Carlier Senior Vice President-Technology & Industry Pascale Chargrasse Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VALLOUREC 0.00% 347 SCHLUMBERGER LIMITED 1.51% 31 341 HALLIBURTON COMPANY -5.50% 15 930 BAKER HUGHES COMPANY -2.21% 14 759 TECHNIPFMC PLC 13.51% 4 796 DIALOG GROUP -11.88% 4 171