Vallourec : Nouveau potentiel au-dessus de la résistance 16/12/2020 | 18:17 Nicolas Chéron 16/12/2020 | 18:17 16/12/2020 | 18:17 achat En attente

Cours d'entrée : 28.5€ | Objectif : 31.8€ | Stop : 27.35€ | Potentiel : 11.58% La valeur Vallourec est en phase d'approche d'une résistance importante. La configuration du titre suggère la rupture de ce seuil pivot.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 31.8 €. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Points forts Le titre est valorisé sur 2020 à 0.8 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 32.38 EUR.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.

Sous la résistance des 32.38 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et équipements liés au pétrole - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VALLOUREC -75.22% 388 SCHLUMBERGER LIMITED -44.83% 31 975 HALLIBURTON COMPANY -22.52% 17 742 BAKER HUGHES COMPANY -14.12% 15 095 ENERGY ABSOLUTE 5.14% 5 711 AKER ASA -4.69% 5 511 - NATIONAL OILWELL VARCO, INC.. -43.67% 5 478 DIALOG GROUP -2.61% 4 671 TECHNIPFMC PLC -53.54% 4 476 ANTERO MIDSTREAM CORPORATIO.. 8.30% 3 918 SBM OFFSHORE N.V -5.70% 3 333

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2020 3 326 M 4 055 M - Résultat net 2020 -697 M -850 M - Dette nette 2020 2 355 M 2 870 M - PER 2020 -0,48x Rendement 2020 - Capitalisation 319 M 388 M - VE / CA 2020 0,80x VE / CA 2021 0,83x Nbr Employés 19 000 Flottant 81,9% Prochain événement sur VALLOUREC 17/02/21 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 23,26 € Dernier Cours de Cloture 27,88 € Ecart / Objectif Haut 43,5% Ecart / Objectif Moyen -16,5% Ecart / Objectif Bas -82,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Edouard Frederic Guinotte Chairman-Management Board Vivienne Cox Chairman-Supervisory Board Olivier Mallet Chief Financial Officer Philippe Carlier Senior Vice President-Technology & Industry Pascale Chargrasse Member-Supervisory Board