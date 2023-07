VALLOUREC : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Vallourec, avec un objectif de cours inchangé de 21 euros.



Dans le cadre de sa communication financière du T1 2023, Vallourec anticipait un EBITDA pour le T2 2023 similaire à celui généré au T1 2023 (soit 320 ME) et une génération de trésorerie globale au T2 2023 proche de l'équilibre.



'Vallourec anticipe désormais pour le T2 2023 un EBITDA autour de 370 ME et une génération de trésorerie globale autour de 110 ME', rapporte l'analyste.



Par ailleurs, Vallourec table désormais sur un EBITDA compris entre 950 ME et 1.1 MdE pour l'exercice 2023.



'Nous soulignons une convergence des intérêts entre l'actionnaire de référence (Apollo), le management, les banquiers (détenteurs de BSA) et les actionnaires minoritaires, à savoir la hausse du titre', note le broker qui précise que le titre est dans la liste de valeurs recommandées européennes Midcap pour le S2 2023.



