Vallourec : Oddo reste à l'achat, objectif fixé à 21 E

Oddo BHF maintient sa séquence d'EBITDA inchangée (l'analyste était déjà 5%> attentes du consensus prépublication) ainsi que son opinion Surperformance avec un objectif de cours de 21 E.



'L'EBITDA du groupe est ressorti à 320 ME (vs 312 ME au T4 2022 et 45 ME au T1 2022 bénéficiant notamment de sa stratégie commerciale (axée sur les produits à forte valeur ajoutée), des efforts du côté des coûts administratifs, commerciaux et de recherche (5.9% du CA contre 9.3% il y a un an) ainsi bien sûr que d'un environnement prix très favorable en Amérique du Nord' indique le bureau d'analyses.



'Le FCF ajusté est de 194 ME (-210 ME au T1 22) et après prise en compte principalement des charges de restructuration (47 ME), le FCF atteint 151 ME. Au final, le groupe se désendette à hauteur de 130 ME et la dette nette ressort à 1 MdE' souligne Oddo BHF.



L'analyste souligne que le groupe a confirmé ses guidances 2023, à savoir une hausse de l'EBITDA, un FCF (hors cessions d'actifs) positif et un désendettement.



