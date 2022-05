Vallourec : Oddo reste à surperformance

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Vallourec, ainsi que son objectif de cours de 16,5 euros, alors que le groupe SVP a procédé jeudi dernier à la cession de la moitié de sa participation dans le fabricant de tubes sans soudure.



'Cette cession ne remet nullement en question notre recommandation fondamentale sur le titre. En intégrant les objectifs d'économies de coûts communiqués par le groupe, cela reviendrait à afficher un EBITDA 24 supérieur à un milliard d'euros', note l'analyste.



'En retenant un multiple de VE/EBITDA de 7,5 fois cela ferait ressortir implicitement un objectif de cours de 27 euros. Il est un peu prématuré pour l'intégrer pleinement mais cela fait ressortir un risk/reward très attractif sur le titre', poursuit-il.



