Vallourec : Jefferies passe à l'achat, une première

Jefferies a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Vallourec de 'conserver' à 'acheter', une première depuis que le broker américain a entamé la couverture du titre en 2018.



Dans une note de recherche publiée ce matin, les analystes de Jefferies se montrent optimistes quant à la restructuration financière engagée par le fabricant de tubes pour le secteur de l'énergie.



Jefferies souligne que ces mesures devraient permettre de calmer les inquiétudes relatives à la santé du bilan et réduire les dépenses d'intérêt, ce qui devrait favoriser la conversion de l'Ebitda en flux de trésorerie.



A ce titre, le bureau d'études s'attend à ce que le flux de trésorerie (FCF) du groupe atteigne l'an prochain des sommets depuis l'exercice 2015.



Son objectif de cours s'établit à 12,8 euros.



