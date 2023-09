VALLOUREC : réaction positive d'Oddo BHF au CMD

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 21 euros sur Vallourec, après un CMD (journée investisseurs), 'le premier depuis près de 10 ans, qui a apporté de nombreux éléments chiffrés jusqu'ici jamais communiqués'.



'Le message de transparence (et d'une reprise en main du groupe) enclenché depuis l'arrivée du nouveau CEO et CFO se poursuit, ce qui devrait à terme permettre à de nouveaux investisseurs de revenir sur le titre', estime l'analyste.



'La priorité mise en place à l'issue de la restructuration financière d'une optimisation de la génération de cash porte ses premiers fruits et une vive accélération est à venir avec le nouveau set-up industriel', poursuit-il.



