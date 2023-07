Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - fabrication de tubes (91,1%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (73,3%), industries mécanique, automobile et de la construction (22,8%) et énergie électrique (3,9%) ; - exploitations minière et forestière (4,8%) ; - autres (4,1%). La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (13%), Amérique du Nord (44,9%), Amérique du Sud (18,3%), Moyen Orient (9,3%), Asie (8,3%) et autres (6,2%).