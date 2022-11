Des volumes et des prix plus élevés dopent les résultats de Vallourec au troisième trimestre

"Notre activité tubes continue de s'améliorer trimestre après trimestre grâce à un environnement favorable dû à l'accent mis sur la sécurité énergétique dans le monde entier", a déclaré le PDG Philippe Guillemot dans un communiqué.

Au troisième trimestre, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Vallourec a atteint 198 millions d'euros (204 millions de dollars), contre 128 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires lié au pétrole et au gaz en Amérique du Nord a plus que doublé au troisième trimestre grâce à la hausse des prix et des volumes.

M. Guillemot a déclaré que l'activité tubes de Vallourec continuait à enregistrer de bonnes performances dans toutes les zones géographiques, mais que la hausse des coûts énergétiques se faisait sentir sur ses sites allemands, qu'il envisage de fermer.

En mai, Vallourec a déclaré qu'il fermerait ses sites de production allemands ainsi que sa ligne de traitement thermique à Saint-Saulve en France et un site en Écosse, dans le cadre d'un plan de restructuration.

Le groupe a confirmé sa prévision de bénéfice principal (EBITDA) de 650 à 750 millions d'euros pour l'ensemble de l'année et un quatrième trimestre solide.

Il a ajouté que la production de sa mine de minerai de fer de Pau Branco au Brésil, dont les opérations ont redémarré progressivement après avoir été interrompues par de fortes pluies en janvier, serait plus élevée que prévu au quatrième trimestre, portant le volume total pour l'année à 3,8 millions de tonnes.

(1 $ = 0,9728 euros)