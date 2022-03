Géothermie : Retour sur nos projets 2021

Le nombre de projets géothermiques augmente de façon régulière chaque année, accompagné par l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, avec l'objectif d'atteindre zéro émission de carbone d'ici 2030. En 2021, grâce à son empreinte internationale et à sa solide expertise, Vallourec a accompagné un grand nombre de clients dans leurs projets géothermiques à travers le monde, affichant ainsi de solides références sur cet important marché des énergies renouvelables.

Un accompagnement des nouveaux acteurs de la géothermie en Europe Avec le développement en cours de plusieurs projets en Suisse, le pays connaît un élan et une croissance de la géothermie plus rapide que jamais. Dans ce pays, Vallourec est actuellement engagé dans deux projets géothermiques exploités par EnergeÔ à Vinzel et à Lavey à l'horizon fin 2022.

Soutenir la croissance en Asie du Sud-Est L'Asie du Sud-Est représente 25 % de la capacité de production géothermique mondiale. La majeure partie de cette capacité étant située en Indonésie, le pays se classe aujourd'hui comme le deuxième plus grand producteur d'énergie géothermique au monde juste après les États-Unis. En 2021, Vallourec a livré des tubes et des connexions à des producteurs d'énergie géothermique indonésiens confirmés ainsi qu'à des nouveaux acteurs sur ce marché.



Ainsi, Geo Dipa Energi, deuxième producteur géothermique d'Indonésie, a fait appel à Vallourec pour la fourniture de connexions VAM® 21 et de tubes de production pour ses deux centrales de Dieng et Patuha.



En effet, les puits de Dieng produisent de l'eau et de la vapeur à des températures allant de 275°C jusqu'à 330°C, avec des chargements de compression extrêmes qui s'appliquent sur les cuvelages de production tout au long de leur durée de vie, en raison notamment des cycles thermiques auxquels sont soumis les tubes. Pour ce projet, il était donc crucial que la connexion premium choisie soit conforme au protocole TWCCEP avec un niveau de sévérité d'application (ASL) de 290°C minimum. Dans ce contexte, VAM® 21 a su répondre aux exigences de Geo Dipa Energi grâce à sa résistance aux hautes températures et à des cycles très élevés de tension et de compression induits par la chaleur dans des structures cimentées. C'est ainsi qu'une colonne de production de 13 3/8 VAM® 21 de 68.00# et 72.00# L80 a été installée dans les puits de l'opérateur indonésien. Lire l'intégralité de la success story.



Par ailleurs, Vallourec accompagne également les nouveaux acteurs dans la région. Ainsi, en 2021, Vallourec a remporté un appel d'offres visant à fournir des produits standards pour les puits géothermiques de KS Orka, afin de les accompagner dans le développement et l'accélération de leurs projets géothermiques en Indonésie, pour atteindre 1 000 MW d'ici fin 2022.



Grâce à ces différents projets, Vallourec se positionne comme un acteur clé et un fournisseur incontournable dans une région où la géothermie occupe une place très importante.

Participer aux projets de puits en circuit fermé aux États-Unis Les systèmes géothermiques en circuit fermé (closed-loop) ont gagné en popularité ces dernières années car ils ne nécessitent pas de sources d'eau à proximité pour extraire le fluide chaud et peuvent donc être installés pratiquement partout dans le monde. En 2021, une série de nouveaux projets en boucle fermée ont été lancés aux États-Unis, avec le soutien de Vallourec.



Ainsi, GreenFire Energy, une société d'énergie géothermique basée en Californie, utilise un système de « tube dans le tube » pour ses puits de géothermie en circuit fermé, dont le composant clé est le tube isolé sous vide Thermocase® VIT, fourni par Vallourec. Cette technologie, appelée GreenLoop™, injecte un fluide froid au centre du VIT. Lorsque le fluide atteint la formation souterraine chaude, il se réchauffe. Le fluide chauffé remonte alors à travers l'anneau extérieur du VIT et est acheminé à la surface, où il est utilisé pour alimenter une turbine. Après avoir été refroidi pour maximiser son efficacité, il est réinjecté dans le VIT, pour compléter la boucle fermée. Alors que Vallourec avait fourni pour la première fois sa technologie Thermocase® VIT à GreenFire Energy en 2019, le Groupe a remporté, en 2021, un appel d'offres pour fournir Thermocase® VIT ainsi que la technologie GreenLoopTM à Calpine, le plus grand producteur géothermique des États-Unis.



Dans la continuité de nos succès commerciaux, le Groupe a participé pour la première fois en octobre 2021 au Geothermal Rising Congress en Californie, l'événement annuel phare du secteur, au cours duquel nous avons présenté notre portefeuille de solutions pour les systèmes géothermiques. Forts des commentaires très positifs reçus, de la part de nos clients et prospects à cette occasion, nous poursuivons nos efforts de développements et attendons avec impatience l'édition de 2022 de ce salon.



Grâce au nombre croissant de nos références et à notre présence lors d'événements-clés du secteur, Vallourec est aujourd'hui en discussion étroite avec de nombreuses start-ups de la géothermie qui cherchent à lancer de nouveaux projets de puits en circuit fermé, principalement aux États-Unis et en Europe.

