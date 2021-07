Innovation : trouver les idées et faire émerger les projets

Winnov est le lieu qui permet à tous nos collaborateurs de jouer un rôle dans l'innovation, soit en déposant une idée sur la plateforme, soit en likant celle des autres ou en la commentant pour l'enrichir. 'No one is as smart as all of us' (« Nous sommes plus intelligents ensemble qu'individuellement »). L'idée est certes importante mais c'est l'échange entre les métiers, les régions, les personnes - qui sans cela ne se parleraient pas sur le sujet - qui fait bouger les lignes.



Depuis le lancement de Winnov en 2019, plus de 400 idées ont été postées sur la plateforme. Trois d'entre elles sont en cours d'exécution : Intelligent Drift, Asset-up, et une application directement développée par notre Service Line. Trois sont en cours de déploiement et cinq sont en incubation.



Notre volonté est d'avoir encore plus de contributeurs, en parallèle de nos serial winnovateurs - c'est la finalité de notre initiative Yes to Innovation - et de coller toujours plus aux enjeux business de Vallourec. Optimiser les opérations des clients jusqu'à l'installation de nos produits, contribuer à l'efficacité de leurs assets pendant toute leur durée de vie, améliorer le service client et ouvrir de nouveaux business sont les quatre thèmes récurrents auxquels nous ajoutons, pour chaque session, des focus spécifiques, par exemple les idées à forte marge, l'intelligence collective… Cette année, nous avons défini les focus avec nos lignes de produit pour mieux cibler leurs « drivers innovation ».



Toutes les idées déposées sont analysées, d'un point de vue produit et business, par les référents Winnov. Il y a deux sélections de gagnants par an. A chaque fois, une pré-sélection des idées est réalisée par le management de D&I (Development & Innovation). Lors de la sélection d'octobre, les régions désignent les idées retenues pour les pitch et le choix des idées gagnantes se fait lors de la session de pitch de l'Innovation Day au cours de laquelle le public et des membres du Comex votent. Lors de la sélection de mars, la sélection des idées gagnantes est la consolidation des votes des régions.



Les ateliers de FEI, basés sur le design thinking, sont, quant à eux, plus concentrés dans le temps (1 - 2 jours, après une phase de préparation). L'objectif est de générer avec un client des idées en lien avec ses enjeux business. Pendant la phase préparatoire (qui dure de 2 à 6 mois), nous clarifions et identifions ces enjeux, avec le client, sur lesquels nous brainstormerons pendant l'atelier. La richesse des FEI workshops vient des échanges avec les participants de divers métiers de Vallourec et du client. Les ateliers sont animés par un consultant externe. Nous avons également mis en place une variante à ces workshops, le FEI interne, où nous nous basons sur des interviews clients réalisées au cours de la phase préparatoire.



C'est cette co-construction avec le client qui a énormément de valeur pour Vallourec et qui nous positionne comme un fournisseur innovant et différenciant. Aujourd'hui, 9 clients dans les secteurs OCTG, PLP, Industrie et Transition Energétique nous ont déjà fait confiance et de nombreux FEI internes ont été réalisés.