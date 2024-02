La valeur du jour à Paris - Vallourec grimpe : relèvement de ses objectifs annuels

Le 02 février 2024 à 11:31 Partager

Vallourec (+5,83% à 14,525 euros) vire en tête au sein du SBF 120 après avoir annoncé jeudi soir que ses résultats 2023 seront supérieurs à ses objectifs relevés en novembre. Selon des données préliminaires, le spécialiste des tubes en acier sans soudure anticipe désormais un résultat brut d'exploitation (RBE) 2023 qui devrait dépasser les 1,19 milliards d'euros (contre une estimation précédente entre 1,075 et 1,175 milliards d'euros et un consensus de 1,137 milliards d'euros).



Le RBE du quatrième trimestre 2023 dépasserait 275 millions d'euros.



L'entreprise explique que "la progression séquentielle du RBE est portée par l'augmentation des livraisons en Amérique du Nord et dans la région Hémisphère Est". La hausse des volumes vendus en Amérique du Nord a plus que compensé les baisses de prix dans la région, tandis qu'une meilleure exécution en Amérique du Sud a entraîné une augmentation séquentielle du RBE.



En outre, les résultats du groupe ont également bénéficié de prix du minerai de fer plus favorables et d'une amélioration séquentielle du RBE en Allemagne. Par rapport aux perspectives précédemment communiquées, les résultats ont dépassé les attentes pour les deux principaux segments, en particulier grâce à l'activité tubes dans les Amériques.



Selon ses estimations, son chiffre d'affaires 2023 dépasserait celui de 2022 : plus de 5,11 milliards d'euros contre 4,88 milliards d'euros. Au quatrième trimestre 2023, il s'élèverait à plus de 1,27 milliard d'euros.



La génération de trésorerie globale au quatrième trimestre 2023 devrait dépasser 140 millions d'euros, qui incluent environ 37 millions d'euros liés à la cession du site de Muelheim.



La dette nette de Vallourec, à la fin du mois de décembre 2023, devrait être inférieure à 580 millions d'euros. Comme attendu, les décaissements liés aux restructurations ont été un facteur défavorable important, mais les flux de trésorerie ont été soutenus par un RBE élevé et la poursuite de la réduction du besoin en fonds de roulement.



Vallourec : meilleur RBE et génération de trésorerie depuis près de 15 ans



Vallourec anticipe aussi la poursuite de la réduction de son endettement pour atteindre une dette nette zéro fin 2025, au plus tard (contre -286 millions d'euros attendus par le consensus fin 2025, rappelle Invest Securities), ce qui permettra un "retour significatif aux actionnaires, potentiellement dès 2025".



Philippe Guillemot, Président du conseil d'administration et directeur général de Vallourec a souligné que les résultats du quatrième trimestre clôturent une année en forte progression pour le groupe. Il précise que la société a réalisé son meilleur RBE et sa meilleure génération de trésorerie depuis près de 15 ans, fort de l'exécution du plan New Vallourec.



Avant d'ajouter : "Suite à notre désendettement, nous avons pour objectif un retour significatif aux actionnaires, potentiellement dès 2025."



Commentant ce relèvement d'objectifs annuels, Jefferies reste à l'Achat sur Vallourec avec un objectif de cours maintenu à 20 euros. Le broker considère que "la poursuite de l'exécution opérationnelle et la mise en œuvre des plans de désendettement sont fondamentales pour son scénario d'investissement".