Service Prime Mapping : Fournir des données réelles sur les tubes pour une performance de forage optimale

Les opérations de forage peuvent être complexes, obligeant les opérateurs à faire face à des défis tels que le déplacement du ciment, le bon réglage du packer, ou encore l'usure du cuvelage. Pour résoudre ces problèmes, ils ont donc besoin d'avoir accès à des données exhaustives sur les tubes qui leur permettront d'identifier les difficultés avant qu'elles ne surviennent.



Jusqu'à présent, les opérateurs s'appuyaient sur des données nominales - correspondant à des informations génériques sur un type de tube spécifique. Dans le même temps, les calibres manuels permettent de mesurer la longueur et le diamètre intérieur (ID) des tubes, mais ne sont pas capables de réaliser une cartographie complète du tube sur toute sa longueur. Ainsi, les solutions existantes n'offrent pas la précision et l'exhaustivité dont les opérateurs ont réellement besoin.

Binh Nguyen, chef de projet chez Vallourec, explique comment le service Prime Mapping de Vallourec répond précisément aux besoins des clients, en collectant sur site les données réelles des tubes, afin de simplifier et d'améliorer les opérations de forage des opérateurs.

Donner la priorité à la précision et à la sécurité tout en gagnant du temps et de l'argent Le forage et la complétion ne sont pas des sciences exactes. Mais avec des services comme Prime Mapping de Vallourec, les opérateurs pétroliers et gaziers ont la possibilité d'obtenir les données réelles exactes des tubes, qui vont ensuite leur permettre de forer plus rapidement et de manière plus fiable. « Notre objectif est de fournir aux opérateurs les mesures les plus précises possibles pour leurs cuvelages et leurs tubes de production », explique Binh.

Les opérations peuvent commencer soit sur la zone de stockage ou sur la plateforme du client, soit sur un site Vallourec, où un technicien VAM® Field Service effectue des mesures sur tous les tubes à installer. À l'aide d'un dispositif automatisé appelé In-pipe Rover, il faut environ trois minutes pour réaliser une cartographie à 360° de la longueur totale de chaque tube. Les rovers utilisent des technologies laser ou à ultrasons pour cartographier chaque tube et transmettre, sans connexion filaire, les mesures à l'ordinateur du technicien qui va lire les données.

« Nos techniciens peuvent effectuer le service sur nos produits, ou sur ceux d'autres fournisseurs », précise Binh. « Nous pouvons également assurer le service directement sur l'appareil de forage si nécessaire. »

Une fois que les données de tous les tubes de production et de cuvelage ont été obtenues, le technicien propose l'optimisation de la colonne avant de procéder à l'envoi et l'installation des tubes. Les joints sont sélectionnés selon leur fonction optimale et organisés selon leur ordre de passage. Ces optimisations liées à Prime Mapping permettent de gagner du temps et de l'argent sans compromettre la sécurité et la précision.

Citation Notre objectif est de fournir aux opérateurs les mesures les plus précises possibles pour leurs cuvelages et leurs tubes de production Binh Nguyen Chef de projet chez Vallourec

Quel type de données, et pourquoi sont-elles importantes ? Il existe trois principaux types de données recueillies par Prime Mapping :



Le volume réel de l'alésage du tube



Traditionnellement, avant de commencer à forer, un opérateur établit l'ordonnancement de chaque tube, avec des informations sur son origine, ses spécifications et ses dimensions. Cependant, dans la plupart des cas, ces mesures sont imprécises, entraînant des erreurs de calcul dans les opérations de cimentation, de sorte que les opérateurs peuvent être confrontés à un mauvais déplacement du ciment et à des restes de ciment dans le puits.



Avec Prime Mapping, les opérateurs obtiennent le volume précis du tube en mesurant sa longueur et son diamètre intérieur exacts. Ainsi, au lieu de s'appuyer sur des données nominales, ils connaissent exactement le volume de forage de chaque joint avant leur installation. Prime Mapping fournit également aux ingénieurs en charge du ciment et de la boue la capacité exacte de la colonne et le volume de boue de déplacement qu'ils vont devoir pomper.



« C'est la valeur ajoutée de Prime Mapping », déclare Binh. « La précision est la promesse que nous faisons à nos clients ».

Sélection du tube le plus adapté au packer



Les packers sont installés à l'intérieur du puits afin d'isoler les différentes zones nécessitant des pressions différentes ou contenant des liquides qui ne peuvent pas être mélangés. L'installation d'un packer dans un puits peut ainsi constituer un véritable défi. Les opérateurs ont donc besoin que le packer soit installé sans problème, qu'il se fixe et se scelle sans espace, ni fuite.



Grâce au profil 360° du diamètre interne du tube sur toute sa longueur, les techniciens VAM® Field Service peuvent aider les opérateurs à identifier les tubes qui se situent dans les seuils du packer et qui présentent le moins d'excentricité. Ces tubes sont ensuite sélectionnés en tant que tubes pour packer, permettant ainsi aux opérateurs d'éviter tout problème de fuite et de retrait du puits (POOH).



« Avec Prime Mapping, nous avons éliminé le problème des fuites qui peuvent se produire lorsqu'un packer est mal placé dans le tube », explique Binh. « La vérification min/max/avg du diamètre interne et de l'ovalisation des tubes garantit leur bonne adaptation au packer. »

Les tubes les plus épais destinés à limiter l'usure du cuvelage



Au fur et à mesure de la progression du forage dans un puits, celui-ci n'est presque jamais vertical. La colonne de forage peut se pencher d'un côté pour compenser la déviation, créant ainsi un frottement et donc une usure du cuvelage du côté concerné. À certaines profondeurs critiques, l'opérateur a besoin de tubes plus épais, offrant une plus grande marge d'usure du cuvelage, afin de garantir la sûreté et l'efficacité du forage. La technologie Prime Mapping de Vallourec peut mesurer des centaines de joints et sélectionner ceux qui sont les plus épais et qui présentent la meilleure excentricité pour ces parties importantes de l'opération.