Smartengo Running Expert : Une solution utilisée pour optimiser les opérations de forage en mer Caspienne

Depuis son lancement en 2018, la solution digitale Smartengo Running Expert, développée par Vallourec, améliore les performances opérationnelles des opérateurs dans le monde entier, en réduisant les inefficacités liées à la gestion des produits tubulaires et en offrant un accès plus facile aux données. Ayant récemment été employé par un opérateur majeur en mer Caspienne, Smartengo Running Expert a ajouté un nouveau succès à son palmarès.

Une mauvaise traçabilité et un défaut d'accès aux données précises des tubes sont des problèmes fréquemment rencontrés lors des opérations de forage. L'utilisation du mauvais tube, le positionnement incorrect des accessoires ou encore des calculs inexacts relatifs à la boue ou à la cimentation peuvent entraîner des coûts supplémentaires et ralentir les opérations. De plus, la gestion des tubes entre le yard et l'appareil de forage peut s'avérer complexe et inefficace en l'absence d'un système de traçage des tubes, causant ainsi une immobilisation du fonds de roulement dans un stock de réserve excessif. Enfin, la préparation de l'ordonnancement et du rapport d'activité est souvent longue et imprécise.



Afin de résoudre ces problèmes, Vallourec a conçu une solution digitale appelée Smartengo Running Expert qui réduit les inefficacités liées à la gestion des produits tubulaires sur l'appareil de forage, améliore le contrôle opérationnel en évitant les erreurs pendant les opérations de descente des tubes, notamment les erreurs de saisie manuelle, et fournit un accès facile aux données nécessaires à la surveillance des performances de la plateforme.

Un processus digital performant La solution s'appuie sur un ensemble de fonctionnalités conçues pour automatiser les activités sur l'appareil de forage. Pour commencer, le système fonctionne en créant un numéro d'identification unique du tube (appelé VALid), qui fournit les données individuelles de chaque tube, et permet la collecte et la traçabilité de ces données. Tous les produits qui doivent être utilisés, y compris les accessoires, sont mesurés et dotés d'un code-barres inscrit sur le corps du tube. Ce code-barres fournit un grand nombre d'informations, comme le nom du fabricant, la référence de la commande, le grade, le diamètre extérieur (OD) et le diamètre intérieur (ID), le type de connexion, les valeurs de couple, la taille de la dérive, l'espacement restant, le volume de l'alésage, la longueur réelle du tube et la séquence d'utilisation prévue. Il peut être appliqué à l'usine, sur la zone de stockage du client ou sur le site de forage.

Lors de la phase de préparation, le stock de tubes est scanné et un premier ordonnancement des tubes est généré. Grâce à l'accès direct aux données relatives aux tubes, le décompte fournit aux opérateurs et aux équipes de forage les informations sur l'ensemble des tubes à installer, simplifiant ainsi les opérations de réception sur la plateforme. Chaque tube se voit attribuer une position dans le rack, ce qui permet aux opérateurs de préparer et de consigner facilement les imprévus éventuels. Si un tube est rejeté lors de l'inspection, la raison du rejet et les commentaires associés peuvent être saisis dans le système et faire l'objet d'un suivi.

Une autre caractéristique importante de cette technologie est la supervision des opérations.

Sur l'appareil de forage, le code-barres est scanné à l'aide de tablettes portables, au moment où le tube est positionné pour être descendu, et des alertes de surveillance sont définies pour éviter l'utilisation de tubes ou d'accessoires inappropriés.

Grâce au tableau de bord, le foreur peut suivre la séquence descendue, en ayant l'ordonnancement réel des tubes dans le puits. Un rapport de construction numérique précis et complet est alors généré, mentionnant le numéro de chaque tube associé à la courbe de vissage de la connexion, et fournissant la mise à jour automatique des indicateurs-clés de performance de forage (KPI), comme le volume du trou et du déplacement d'acier, la profondeur cumulée et la profondeur cible restante. L'ensemble des retraits, des rejets, des temps improductifs ou des arrêts peuvent être consignés, avec des commentaires techniques, dans le système de suivi. Une fois les opérations terminées, les tubes restants peuvent être identifiés et intégrés dans l'ordonnancement, permettant ainsi de générer automatiquement le manifeste de retour.

En complément, un portail web permet d'accéder aux données de performance du puits ainsi qu'à des rapports d'activité consolidés, pouvant être créés automatiquement. Grâce au recueil des données des tubes, à leur suivi depuis leur production jusqu'à leur descente dans le puits, et à la conversion de ces données en informations faciles à consulter et à analyser, le système offre aux opérateurs la possibilité d'améliorer leur efficacité et de moderniser leurs opérations dans le but de mieux valoriser leurs actifs.

Citation Smartengo Running Expert est un excellent exemple de notre engagement à apporter de l'innovation et de la valeur à nos clients. Son déploiement réussi a été rendu possible grâce à la forte présence de VAM® dans la région de la mer Caspienne, à notre capacité à intégrer facilement des solutions digitales dans nos procédures d'installation traditionnelles, ainsi qu'à notre connaissance approfondie des opérations de nos clients Daniel Khoda Rahmi Directeur de VAM® Field Service

Des résultats significatifs en termes de productivité, de sécurité et de qualité « Smartengo Running Expert permet sans aucun doute d'améliorer significativement nos opérations », déclare le responsable du site de forage de l'opérateur. « C'est un outil très performant pour effectuer l'ordonnancement des tubes et vérifier les correspondances avec les contrôles effectués sur le pont. Il met clairement en évidence les divergences et offre une méthode beaucoup plus efficace pour s'assurer que nous avons toutes les bonnes informations pour effectuer la descente des tubes dans le puits ». Depuis la mise en place de Smartengo Running Expert sur ses plateformes, l'opérateur a enregistré une augmentation significative de sa productivité, grâce notamment à la suppression de la double mesure de 10 % de son stock de tubes sur le pont, soit une économie de plus de 30 minutes par projet. Smartengo Running Expert a également permis d'éliminer la vérification de l'ordonnancement des tubes, ce qui représente un gain de plus de 2 heures par projet et permet à l'équipe, présente sur l'appareil de forage, de se concentrer sur des opérations essentielles.



« Smartengo Running Expert a été très utile lors de la préparation des tubes sur le pont. L'ordonnancement digital supprime le risque d'une erreur humaine lors de l'enregistrement de la longueur d'un tube, ce qui affecterait les opérations », explique Elmaddin Shikhiyev, directeur des opérations de VAM® Field Service.

L'opérateur a particulièrement apprécié l'amélioration du contrôle qualité et de la traçabilité que Smartengo Running Expert a pu lui apporter. Les longueurs des tubes incorrectes du pré- ordonnancement ont ainsi pu être identifiées et corrigées à temps, les erreurs de placement de tube ont été réduites, de même que les erreurs de saisie manuelle lors de la préparation de l'ordonnancement. Un ordonnancement digital complet et précis, complété par la longueur exacte de chaque tube, ainsi que la traçabilité de chaque arrêt et de sa durée ont donné à notre client l'assurance dont il avait besoin pour descendre ses tubes en toute confiance. « Le système d'alerte, qui garantit l'installation de la bonne séquence de tubes, a évité qu'un tube de contigence soit descendu, lors du tout premier projet. C'est une fonctionnalité, qui a été très appréciée par le client », ajoute Elmaddin.



De plus, Smartengo Running Expert propose une série de fonctionnalités de rappel de longueur, telles que l'évaluation du poids de montée/descente tous les 500 mètres, l'installation d'accessoires et la réduction de la vitesse de descente dans le puits (RIH), lors de l'entrée dans la zone définie. Ces rappels ont été des éléments importants pour assurer l'efficacité de la descente. « Grâce à Smartengo Running Expert, nous avons optimisé le temps consacré à la vérification de l'insertion des bons tubes de production dans le puits », déclare l'un des ingénieurs complétion du client.

Smartengo Running Expert améliore également la sécurité, car il évite au personnel de la plateforme de monter sur les tubes pour peindre le numéro de l'ordonnancement et vérifier la longueur du tube. Cette solution digitale a fourni à l'opérateur une fiabilité à 100% quant à la profondeur exacte de la colonne de production, avec pour conséquences un positionnement optimal de celle-ci, un atterrissage parfait du système de suspension et un bouchon de ciment minimal. C'est un point crucial, car une erreur de profondeur identifiée pourrait entraîner l'arrêt l'appareil de forage entre 2 et 6 heures.



Après chaque descente de tubes, le client reçoit un rapport complet qui est également disponible en ligne sur un portail web dédié. Ce rapport inclut :

- Le décompte exact du nombre de tubes descendus dans les puits,

- Rapport de décision pour les tubes retirés et rejetés (avec les commentaires renseignés par les techniciens),

- Un certain nombre d'analyses comme le nombre de tubes par heure, la longueur descendue par heure, la profondeur atteinte par heure et la vitesse de progression.

« La préparation de la phase d'exécution était essentielle pour assurer le succès de la mise en œuvre de Smartengo Running Expert sur le terrain. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les équipes locales pour les former et leur fournir le matériel et le logiciel de dernière génération », explique Calum Thomson, Smartengo Digital Services Delivery Manager. « A la fin du projet, nous avons également organisé des sessions de retour d'expérience pour prendre en compte les commentaires du client et poursuivre l'amélioration continue de notre solution ».