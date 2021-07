Transition énergétique : Vallourec participe au succès du projet Hywind Tampen

Vallourec s'est associé à Aker Solutions, une société d'ingénierie bien implantée dans le secteur mondial de l'énergie. Spécialisée dans les services de conception, d'approvisionnement en matériaux et de construction (EPC), Aker Solutions a mandaté le Groupe afin qu'il fournisse des tubes sans soudure laminés à chaud pour le projet de parc éolien flottant Hywind Tampen d'Equinor.



Hywind Tampen est un parc éolien flottant de 88 MW qui fournira de l'énergie renouvelable aux champs pétroliers et gaziers offshore de Snorre et Gullfaks en mer du Nord (Norvège). Une fois achevé, il sera le plus grand parc éolien flottant de la planète à fournir de l'énergie aux plateformes pétrolières et gazières offshore.



Pour ce projet d'avant-garde, Aker Solutions a demandé que les tubes soient fournis directement par un fabricant de tubes audité et agréé. Vallourec correspondait parfaitement à ce profil. Ses usines et produits avaient déjà fait l'objet d'un audit en 2014.

« Aker Solutions avait besoin de treize diamètres de tubes différents pour les divers débarcadères et pontons de service que la société d'ingénierie construisait, et nous avons été en mesure de répondre à cette demande », explique Stephan Scherf, Directeur des ventes de l'activité Projets de construction on- et offshore mondiaux. « La collaboration de longue date entre nos deux entreprises a permis d'établir une relation de confiance dès le départ. »

Fournir une technologie sans faille Au total, Vallourec a fourni 340 tonnes de tubes sans soudure laminés à chaud, de formes carrées, rectangulaires et rondes, partiellement grenaillés et revêtus et conformes à la norme NORSOK M-120, fiches techniques Y27 et Y07. Les laminoirs allemands de Vallourec (Plug à Rath-Düsseldorf et Mülheim) ont produit les treize diamètres nécessaires au projet.



Les nuances d'acier de Vallourec sont conformes aux normes internationales de l'offshore, et la technologie des tubes sans soudure du Groupe assure une efficacité et une qualité particulièrement élevées.

« Nos profilés creux sans soudure laminés à chaud se caractérisent par des valeurs statiques élevées, un excellent comportement de surface et une résilience extrême. Ils répondent également aux exigences de qualité et aux normes de sécurité fixées par Aker Solutions », ajoute Stephan.

Une valeur ajoutée apportée par Vallourec Aker Solutions a vu en notre Groupe un partenaire idéal pour de multiples raisons. « Ils apprécient l'efficacité, la soudabilité et la robustesse de notre produit dans des conditions maritimes telles que les vagues, les courants, la corrosion et les températures extrêmes, » explique Stephan. « Aker Solutions a choisi Vallourec en raison des relations positives que nous entretenons, de la qualité de notre travail, et de nos références mondiales dans la construction offshore, notamment dans l'éolien. »



Vallourec a déjà fourni plus de 20 000 tonnes de tubes sans soudure laminés à chaud pour des projets de parcs éoliens offshore à travers le monde. Les connaissances et l'expertise du Groupe, issues de ses succès passés, ont permis de rationaliser l'ensemble de la chaîne logistique, facilitant ainsi un processus très complexe.



Transition Citation Citation Nos produits fiables et efficaces sont parfaitement compatibles avec la conception du projet Hywind d'Equinor. C'est une véritable technologie de pointe, qui nous fait avancer dans la transition vers l'énergie verte. Stephan Scherf Directeur des ventes de l'activité Projets de construction on- et offshore mondiaux

Se positionner pour un avenir plus vert Le projet Hywind Tampen a renforcé notre relation avec Aker Solutions, largement reconnu comme un acteur majeur sur le marché en plein essor de l'éolien offshore.

Avec environ 2 400 éoliennes installées chaque année dans le monde, les experts prévoient que la capacité cumulée dans ce secteur atteindra 206 GW d'ici 2030 (1). « Cela démontre que ce segment va s'accélérer de façon spectaculaire dans les années à venir », confirme Stephan. « Hywind Tampen est une excellente référence pour montrer au monde que nous pouvons soutenir les futurs projets dans ce secteur. »



Ce projet s'inscrit parfaitement dans la feuille de route stratégique du Groupe, qui vise à accélérer son engagement dans la transition énergétique pour répondre aux besoins des clients tout en améliorant leurs émissions de CO 2 et leur impact environnemental.



En effet, alors que la transition vers l'énergie durable s'intensifie, les leçons et l'expérience tirées du projet Hywind Tampen s'avéreront précieuses. Aker Solutions participe actuellement à plusieurs nouveaux appels d'offres importants dans le domaine de l'éolien offshore pour les services FEED (ingénierie préliminaire) et EPCI (ingénierie, fourniture, construction et installation), dont un avec Vallourec. Indépendamment, Vallourec répond également à des appels d'offres pour la fourniture d'aciers de construction offshore dans le cadre de plusieurs grands projets.



Le Groupe est positionné pour être l'un des fournisseurs les plus attractifs pour des dizaines de nouveaux projets de parcs éoliens dans le monde entier, nécessitant plusieurs milliers de tonnes d'acier. « C'est une période exaltante », conclut Stephan. « L'éolien flottant prend de l'ampleur dans le secteur du pétrole et du gaz, notre cœur de métier. Les grandes sociétés pétrolières et gazières s'orientent de plus en plus vers cette énergie renouvelable et investissent dans des parcs éoliens de plus grande envergure. Il y a de nombreuses opportunités pour nous aux États-Unis, en Asie, en Europe et dans le monde entier ! »

https://about.bnef.com/blog/annual-offshore-wind-installations-to-triple-this-decade/ (1)