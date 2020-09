VALLOUREC : chute, une restructuration financière se dessine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vallourec chute de plus de 10% à 22,69 euros, pénalisé par une situation financière de plus en plus problématique. Les investisseurs redoutent le lancement d'une augmentation de capital combinée à une transformation de la dette en actions. Cette solution, qui a permis de sauver CGG il y a quelques années, a un gros inconvénient : elle dilue souvent considérablement la participation des actionnaires actuels.Reconnaissant éprouver des difficultés à trouver un arrangement avec ses banques et ses actionnaires de référence, Bpifrance et Nippon Steel, qui détiennent chacun 14,6 % du capital, Vallourec envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires.Le fabricant de tubes sans soudure en acier souhaite parvenir à une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec.Cette restructuration doit également permettre de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière, en tenant compte des conséquences de la crise du Covid-19 et des marchés pétroliers sur son activité.Afin de faciliter les discussions avec l'ensemble des parties prenantes, la société souhaite se donner la possibilité de demander la nomination d'un mandataire ad hoc, ce qui nécessite l'accord des porteurs d'obligations soumises au droit américain venant à maturité en octobre 2022 conformément aux contrats d'émission correspondants.En février, Vallourec, déjà fragile avait annoncé le lancement prochain d'une augmentation de capital de 800 millions d'euros, suscitant la défiance de certains investisseurs.Mais la crise de la Covid et la chute du pétrole a propulsé le groupe industriel au bord du précipice en le contraignant à abandonner cette levée de capitaux.Depuis lors, Vallourec se débat pour ne pas sombrer, espérant une reprise du marché pétrolier.Société Générale a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 29,6 euros dans le sillage de cette annonce.Le broker estime que s'il est trop tôt pour savoir si l'on s'achemine vers une transformation de la dette en actions, certains investisseurs pourraient l'anticiper.Au cours des six derniers mois, deux facteurs macroéconomiques ont significativement changé, rappelle l'intermédiaire. Primo, le cours du minerai de fer a bondi de 50%, ce qui laisse augurer de bonnes surprises lors des résultats du troisième trimestre.Secundo, l'euro a grimpé de 10% face au dollar, ce qui fait craindre des obstacles en 2021.