VALLOUREC : monte après le relèvement de ses objectifs annuels

Vallourec gagne 4,65% à 7,745 euros après la révision à la hausse de ses objectifs 2021. A la suite de la revue périodique des perspectives de résultat de ses différentes activités, la société de services pétroliers vise désormais un résultat brut d'exploitation compris entre 475 et 525 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible compris entre - 240 et - 160 millions d'euros.



Le fabricant des tubes sans soudure en acier (OCTG) tablait jusqu'alors sur un RBE compris entre 350 à 400 millions d'euros et sur un flux de trésorerie disponible compris entre -340 et -260 millions d'euros.



Le principal facteur de cette amélioration est une contribution de la mine de fer au Brésil plus importante en raison d'un prix du minerai plus élevé qu'anticipé.



En outre, Vallourec tire profit d'améliorations de l'efficacité de ses opérations, tandis que la reprise progressive du marché des OCTG en Amérique du Nord et des marchés de l'Industrie se confirme.



Les résultats du second trimestre et du premier semestre seront publiés le 28 juillet 2021.



Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 14,5 euros sur Vallourec.



Le broker salue la révision à la hausse des perspectives 2021 du groupe. Pour le broker, la vigueur persistance des prix du minerai de fer devrait être le principal moteur de l'amélioration des bénéfices, bien que Vallourec évoque également l'amélioration de son efficacité interne.