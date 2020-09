VALLOUREC : prépare une restructuration financière

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la suite de discussions avec ses actionnaires de référence et ses banques en vue de la définition d'un nouveau dispositif de refinancement, Vallourec envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires, et des autres parties prenantes. Le fabricant de tubes sans soudure en acier souhaite parvenir à une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec.Cette restructuration doit également permettre de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière, en tenant compte des conséquences de la crise du Covid-19 et des marchés pétroliers sur son activité.A cet égard, Vallourec va solliciter l'accord de ses banques, conformément aux termes de ses crédits renouvelables, pour engager ces discussions.Afin de faciliter les discussions avec l'ensemble des parties prenantes, la société souhaite se donner la possibilité de demander la nomination d'un mandataire ad hoc, ce qui nécessite l'accord des porteurs d'obligations soumises au droit américain venant à maturité en octobre 2022 conformément aux contrats d'émission correspondants.A cet effet, une consultation des différents porteurs desdites obligations sera lancée le 2 septembre 2020.Son objectif est d'obtenir l'accord, à la majorité requise, des porteurs de chacune des émissions obligataires concernées, afin que Vallourec puisse demander, si elle le souhaite, la nomination d'un mandataire ad hoc sans que cette démarche constitue un cas de défaut.La consultation des porteurs de chacun de ces emprunts obligataires prendra fin le 11 septembre 2020 à 17 heures, heure de Londres, sous réserve de prolongation à l'initiative de Vallourec.Vallourec confirme qu'elle n'a pas encore pris la décision de demander la nomination d'un mandataire ad hoc et n'a entrepris aucune démarche en ce sens. Vallourec continue donc de respecter ses obligations au titre desdits emprunts obligataires.Il est rappelé qu'au 30 juin 2020, Vallourec disposait de lignes de crédits bancaires confirmées d'un montant de 1,934 milliard d'euros, dont 123 millions d'euros non-utilisées, et sa trésorerie s'élevait à 1,420 milliard d'euros.Ainsi, Vallourec disposait de liquidités à hauteur de 1,543 milliard d'euros. Sur ces lignes de crédit, 100 millions d'euros arrivaient à échéance en juillet 2020, et 1,724 milliard d'euros arrivent à échéance en février 2021.