VALLOUREC : s'attend à ce que l'activité en 2021 demeure faible

Vallourec a publié pour le compte de l'exercice 2020 un chiffre d’affaires de 3,242 milliards d’euros, en baisse de 22 % par rapport à 2019 (- 15% à taux de change constants). Son Résultat brut d'exploitation est ressorti à 258 millions d’euros, contre 347 millions d’euros lors du précédent exercice. Le taux de marge est resté pratiquement stable, à 8% du chiffre d’affaires (-0,3% sur un an), grâce à 165 millions d'économies de coûts, alors que les pertes du spécialiste des solutions tubulaires se sont creusées, passant en 2019 de 338 millions d'euros à 1,206 milliard en 2020.



"Bien que le chiffre d'affaires de Vallourec en 2020 ait été fortement impacté par la baisse importante de son activité en raison de l'impact de la pandémie de Covid sur la demande de pétrole et l'activité d'exploration et production dans le monde, le Groupe a démontré sa capacité à s'adapter, en réalisant une marge d'Ebitda quasi stable d'une année sur l'autre", a commenté Edouard Guinotte, le président du directoire.



La crise du covid-19 a notamment eu un port impact sur l'activité Pétrole et Gaz (68,1% du chiffre d'affaires consolidé). Celle-ci a affiché un repli de 27,4% sur l'année et de 25,7% au quatrième trimestre.



Les deux autres activités, Industries & Autres et Energie Electrique, ont affiché des croissances respectives de 9,8% et 5,4% au dernier trimestre, une baisse de 12% pour la première et un hausse de 9,4% pour la seconde sur l'exercice.



Sur le plan financier, le flux de trésorerie disponible est négatif de 111 millions d'euros, contre -41 millions d'euros en 2019. Au 31 décembre 2020, la dette nette s'élevait à 2,214 milliards d'euros au 31 décembre 2020, contre à 2,031 milliards d'euros un an plus tôt.



Pour l'exercice 2021, Vallourec s'attend à ce que l'activité Pétrole et Gaz demeure faible. Le groupe vise un résultat brut d'exploitation de 250 à 300 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible de -380 à -300 millions d'euros.