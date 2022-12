Vallourec : A suivre aujourd'hui

Vallourec a remporté une troisième commande majeure dans le cadre de son accord de long-terme signé l'an dernier avec ExxonMobil Guyana. Dans le cadre de ce contrat, Vallourec livrera des tubes de conduite destinés au projet Uaru en eaux profondes d'ExxonMobil Guyana. Le projet Uaru se situe dans le bloc Stabroek, un bassin stratégique de 26 800 km2 au large du plateau continental du Guyana, où plusieurs découvertes importantes ont été réalisées depuis 2015.Le Groupe livrera 35 000 tonnes de tubes de conduite, dont 2 000 tonnes de X80, un matériau unique et innovant développé et certifié par les équipes R&D de Vallourec. Le X80 allie haute limite élastique et résistance aux conditions de service, ce qui en fait une technologie clef pour les futurs développements en eaux plus profondes.Après les commandes pour les projets Yellowtail et Gas-to-Energy conclues dans le cadre du même accord de long terme, ce contrat pour Uaru consolide le partenariat stratégique entre Vallourec et ExxonMobil Guyana, qui s'appuie déjà sur un carnet de commandes bien rempli avec environ 90 000 tonnes (soit 520 km) de tubes de conduite commandées depuis décembre 2021.Vallourec fournira ExxonMobil Guyana depuis son usine de pointe de Jeceaba (Minas Gerais) qui présente des capacités de production importantes et des compétences de haut niveau.