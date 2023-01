Vallourec : A suivre aujourd'hui

Vallourec a récemment gagné d'importantes commandes auprès de LLOG Exploration Offshore, l'une des plus grandes sociétés privées d'exploration et de production des États-Unis, pour la livraison de 25 000 tonnes de tubes de conduite dans le cadre du projet de développement en eaux profondes Salamanca au large de la côte américaine du Golfe du Mexique. Le développement de Salamanca repose sur une unité de production flottante (FPU) créée à partir de la remise à neuf d'une installation de production précédemment mise hors service.



Le développement de Salamanca comprend une capacité prévue de 60 000 barils de pétrole et de plus d'1 million de m3 de gaz naturel par jour. La rénovation d'une unité de production hors-service permet de réduire considérablement les délais et les coûts, avec une réduction de 70 % des émissions par rapport à la construction d'une nouvelle unité.



Le matériel commandé à Vallourec inclut 52 km de tubes de conduite de forte épaisseur en grade X70 pour les risers et flowlines des lignes de production, ainsi que 111 km de tubes grade X65 requis pour les risers et flowlines des lignes d'exportation de pétrole et de gaz.



Les tubes seront fabriqués dans l'usine de pointe PQF de Vallourec située à Jeceaba. L'usinage des extrémités des tubes de risers soumis à une charge de fatigue, ainsi que les mesures dimensionnelles au laser, seront effectués sur notre site de finitions de Barreiro. Ces deux sites sont situés dans le Minas Gerais au Brésil.