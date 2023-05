Vallourec : A suivre aujourd'hui

Au cours du premier trimestre 2023, le résultat brut d’exploitation (RBE) de Vallourec a atteint 320 millions d’euros (contre 45 millions d’euros au premier trimestre 2022), soit une marge de 23,9% du chiffre d’affaires (contre 4,9% au premier trimestre 2022). Le résultat d’exploitation est positif à 257 millions d’euros, contre - 17 millions d’euros au premier trimestre 2022. Le résultat net, part du Groupe, est positif et s’est établi à 156 millions d’euros, contre - 35 millions d’euros au premier trimestre 2022.



Au cours de ce premier trimestre, Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 1,33 milliards d'euros, en progression de 46% par rapport au premier trimestre 2022 (+ 41% à taux de change constants).





Sur cette période, le flux de trésorerie opérationnel ajusté s'est amélioré à 299 millions d'euros, contre 40 millions d'euros au premier trimestre 2022.



Au cours du second trimestre de l'année, le Groupe annonce que le RBE devrait être similaire à celui généré au premier trimestre et en hausse substantielle par rapport au second trimestre 2022.

La génération de trésorerie globale devrait être à l'équilibre en raison de l'augmentation temporaire et anticipée du besoin en fonds de roulement en cours d'année.



Le Groupe réitère et complète ses objectifs pour l'exercice 2023.



Il prévoit une génération de RBE plus élevée au premier semestre ; la baisse séquentielle des prix aux États-Unis étant partiellement compensée par l'amélioration des marchés Internationaux.



Il prévoit la réduction de la dette nette par rapport à 2022.



Le flux de trésorerie disponible ainsi que la génération de trésorerie globale devraient être positifs.