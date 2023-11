Vallourec : A suivre aujourd'hui

Le 16 novembre 2023 à 08:50 Partager

A l'occasion de la publication de ses comptes du troisième trimestre, Vallourec a rehaussé son objectif de résultat brut d'exploitation pour 2023. Le spécialiste des tubes en acier sans soudure pour l'industrie pétrolière table désormais sur un résultat brut d'exploitation compris entre 1,075 milliard d’euros et 1,175 milliard d’euros contre, précédemment, un RBE attendu entre 950 millions d’euros et 1,1 milliard d’euros. Vallourec explique ce relèvement par le "maintien d’un environnement de marché favorable dans la région Hémisphère Est et par la solide performance opérationnelle du groupe".



Au troisième trimestre, le RBE a augmenté de 12,1% à 222 millions d'euros. La société affiché ainsi une marge de 19,4 % contre 15,4 % un an plus tôt à la même époque.

Le résultat net, part du groupe, s'est établi à 76 millions d'euros, contre 6 millions d'euros au troisième trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,142 milliard d'euros, en baisse de 11 %. Il a reculé de 5 % à taux de change constants.



La dette nette a été réduite de moitié par rapport au troisième trimestre 2022, passant de 1,493 milliard d'euros à 741 millions d'euros.



"Nous progressons efficacement dans l'atteinte de notre objectif de réduire à zéro notre dette nette d'ici fin 2025 au plus tard. Une fois notre désendettement réalisé, notre ambition est de distribuer à nos actionnaires une part significative de notre génération de trésorerie globale, potentiellement dès 2025", a déclaré le PDG, Philippe Guillemot.



Le plan New Vallourec, annoncé en mai 2022, se déroule comme prévu, a indiqué la société. Il vise à générer 230 millions d'euros de RBE annuel additionnels récurrents par rapport à 2021, et environ 20 millions d'euros de réduction des dépenses d'investissement, avec un effet plein dès le deuxième trimestre 2024. Ce plan permettra au groupe de générer un flux de trésorerie disponible positif, avant variation du besoin en fonds de roulement, y compris en bas de cycle. Au quatrième trimestre, la génération de trésorerie globale est attendue positive, hors impacts éventuels de cession d'actifs.