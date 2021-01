Vallourec : Aider l'industrie de la géothermie à monter en puissance

28/01/2021 - Renouvelables

par Alvaro Rodriguez et Pierre-Etienne BougonTout a commencé à Larderello, en Italie, il y a plus de 100 ans, lorsque la vapeur provenant d'un puits géothermique a été utilisée pour alimenter quatre ampoules. Depuis, l'énergie géothermique s'est progressivement développée, à la fois pour la production d'énergie électrique et pour une utilisation directe : chauffage urbain, chauffage des serres, chaleur pour les processus industriels, etc.Malgré leur fort potentiel, les ressources géothermiques restent largement inexploitées. Mais récemment, les appels à décarboniser notre économie ont suscité un regain d'intérêt pour cette énergie. Un certain nombre de pays ont développé des politiques et des méthodes pour exploiter cette source d'énergie inépuisable, propre et sûre.Certains pays tels que la Turquie et l'Indonésie investissent massivement dans la géothermie, développant de nouvelles capacités. Le développement reposant sur une expertise similaire à celle nécessaire pour le secteur pétrolier et gazier (exploration, forage, complétion d'un puits), certaines grandes compagnies, désireuses de se diversifier, rejoignent la course. Par ailleurs, de petites start-ups et entreprises de technologie présentent des innovations permettant de diminuer le risque lié au développement de cette énergie. L'ensemble de ces tendances ouvrent la voie à l'ère de la géothermie.Ainsi, la géothermie offre encore de larges possibilités de croissance mais se confronte toujours à des défis majeurs. L'expertise de pointe de Vallourec, combinée à une large gamme de produits et services tubulaires, est parfaitement appropriée pour relever ces défis.