Vallourec : Améliorez vos opérations de préparation de plateformes

Améliorez vos opérations de préparation de plateformes grâce aux données réelles fournies par notre solution « intelligent drift » 07/01/2020 - OCTG Le 9 décembre dernier, Binh Nguyen, chef de projet Services OCTG, et Lucas Kling, ingénieur R&D spécialisé dans l'évaluation non destructive, ont présenté la solution intelligent drift (mandrin intelligent) développée par le Groupe, lors d'un webcast qui s'est tenu en direct. Réunissant plus de 160 participants du secteur pétrolier et gazier, ce webcast fut l'occasion pour les deux speakers de Vallourec de détailler les avantages de cette solution innovante et de fournir une analyse approfondie des applications associées.

La solution intelligent drift de Vallourec répond aux besoins des clients qui souhaitent obtenir des données réelles et précises concernant les tubes de cuvelage, dans le cadre de leurs opérations critiques. Dans le contexte actuel des opérations de forage et de complétion, les données théoriques des tubes de cuvelage ne suffisent plus. Les opérateurs ont besoin des dimensions réelles du cuvelage pour leurs opérations critiques, des volumes exacts de déplacement de ciment, ainsi que d'une colonne optimisée afin de limiter les risques d'usure de ce cuvelage. L'un de nos clients a cité, par exemple, la nécessité de disposer des diamètres intérieurs et extérieurs réels (ID et OD), car l'exactitude des volumes est la clé de la réussite des opérations.



« Nous avons développé un système capable de coupler la mesure de la longueur et du diamètre intérieur du tube à l'action du mandrin », explique Lucas Kling. Grâce à un mandrin autopropulsé et à un système de mesure du diamètre intérieur, la solution brevetée de Vallourec permet d'obtenir de manière automatisée la liste exhaustive des tubes, au moment des opérations de préparation des plateformes, et ceci, sans aucune autre intervention.



Data Citation Citation Ce dispositif trois en un, compatible avec l'ensemble de nos solutions Smartengo, peut être exploité pour obtenir une schématisation intégrale du diamètre intérieur de la colonne. Le traitement des données est effectué par les logiciels de Vallourec, et est disponible via notre Cloud, tandis que nos experts techniques se chargent de l'analyse de l'ensemble des données associées. Lucas Kling Ingénieur R&D spécialisé dans l'évaluation non destructive

Intelligent drift Opérations Des données réelles et précises concernant les tubes de cuvelage, dans le cadre de vos opérations critiques.

Multiples avantages et applications L'utilisation de la solution intelligent drift présente trois principaux avantages.

Fiabilité renforcée . Les données réelles et précises permettent d'évaluer les volumes, augmentant ainsi la fiabilité de l'opération. La diminution des étapes d'inspection améliore la sécurité et évite les erreurs humaines.

. Les données réelles et précises permettent d'évaluer les volumes, augmentant ainsi la fiabilité de l'opération. La diminution des étapes d'inspection améliore la sécurité et évite les erreurs humaines. Gains de temps et économies. L'accès aux données réelles réduit le temps et les coûts de forage. Il permet également de diminuer les coûts de transport des tubes, réduisant ainsi les émissions de carbone.

L'accès aux données réelles réduit le temps et les coûts de forage. Il permet également de diminuer les coûts de transport des tubes, réduisant ainsi les émissions de carbone. Amélioration de la performance opérationnelle. Cette solution est personnalisable selon les besoins des clients, offrant ainsi un choix idéal et une amélioration optimale. Le dispositif portable et automatisé de Vallourec présente plusieurs bénéfices : validation ou non du mandrinage des tubes, schématisation intégrale du diamètre intérieur de la colonne et traçage des tubes. Il fournit également une ségrégation des tubes pour la fixation des obturateurs afin de prévenir les problèmes de fuite, la liste exhaustive des tubes enrichie de la valeur réelle d'alésage pour le déplacement du ciment, ainsi qu'une inspection des tubes à tout moment du processus. Compatible avec les tubes de n'importe quel fournisseur, cette solution peut être utilisée sur tout chantier de préparation de plateformes.

L'une des trois principales applications de cette technologie réside dans la possibilité de trier les tubes selon leur diamètre intérieur afin d'aider les opérateurs à optimiser leurs colonnes de tubes de cuvelage et en améliorer ainsi la performance. Binh Nguyen Chef de projet Services OCTG

« Une autre application de la solution concerne l'accès au volume réel d'alésage par tube visant à améliorer la fiabilité de la pose des obturateurs et à garantir un espace annulaire résiduel des sections horizontales maximal pour la perforation, optimisant ainsi les opérations de cimentation. La dernière application porte sur la schématisation du diamètre intérieur pour la documentation sur l'état des colonnes afin d'accompagner les services d'inspection. Cette solution permet aux utilisateurs de documenter la schématisation du diamètre intérieur des tubes de cuvelage dans leurs conditions initiales afin de les comparer a posteriori, d'évaluer l'amincissement des parois des tubes et des risers de production, et d'inspecter les tubes impossibles à tracer », précise Binh Nguyen.

Solution éprouvée pour une performance optimale « La validation initiale de la solution intelligent drift a été réalisée au sein de notre centre d'essai brésilien, en février 2020 », se souvient Kling. « En nous appuyant sur les retours reçus lors de cette phase préliminaire, nous avons apporté des améliorations et procédé à d'autres tests de validation en France- à la fois dans nos centres R&D et dans les conditions réelles d'un client - afin de garantir ses fonctionnalités. Cette solution atteint désormais une précision de longueur de près de 6 mm, une précision de diamètre intérieur de 0,1 mm, des vitesses de 1 à 3 minutes par tube et une schématisation du diamètre intérieur d'environ 900 coupes par tube. »



Rester ouvert au dialogue technique avec nos clients… Chez Vallourec, nous nous engageons à rester en contact étroit avec nos clients et prospects, en les assistant dans l'utilisation de nos produits et services. Ce webcast fait partie d'une série conçue pour aborder leurs difficultés techniques et expliquer comment nous pouvons les aider à les résoudre. Chez Vallourec, nous nous engageons à rester en contact étroit avec nos clients et prospects, en les assistant dans l'utilisation de nos produits et services. Ce webcast fait partie d'une série conçue pour aborder leurs difficultés techniques et expliquer comment nous pouvons les aider à les résoudre.