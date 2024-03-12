PQRISm 12 mars (Reuters) - Vallourec SA:
* VALLOUREC POURSUIT LE DÉPLOIEMENT DE SON PLAN STRATÉGIQUE AVEC L'ARRIVÉE DE ARCELORMITTAL, NOUVEL ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE
* ARCELORMITTAL A CONCLU UN ACCORD POUR ACHETER LA PARTICIPATION DE 28,4% DES DROITS DE VOTE ET 27,5% DU CAPITAL DÉTENUE PAR APOLLO DANS VALLOUREC (65,243,206 ACTIONS), À UN PRIX DE 14,64EUR PAR ACTION, POUR UN MONTANT TOTAL D'ACHAT DE 955 MILLIONS D'EUROS
* CETTE ÉTAPE MARQUE LA FIN DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE VALLOUREC INITIÉE EN 2021, LORSQUE APOLLO EST DEVENU L'ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE DU GROUPE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting by Jean Terzian)