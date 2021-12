Vallourec : Avec VAM® 21, améliorez l'efficacité opérationnelle de vos plateformes

Aujourd'hui, les opérateurs pétroliers et gaziers mettent tout en œuvre pour garantir une installation fluide de leurs équipements et éviter les temps d'arrêt de leurs plateformes pour en accroître l'efficacité opérationnelle et diminuer les coûts. Il est donc primordial de disposer de connexions premium pour atteindre ces objectifs. Avec plus d'un million de joints installés dans le monde entier par des majors, des compagnies pétrolières nationales et des opérateurs indépendants, VAM® 21 offre la rapidité d'installation et les hautes performances que les opérateurs recherchent.

Conçu pour réussir Issu de la dernière génération de connexions premium T&C (Threaded & Coupled), VAM® 21 a été conçu dans un souci d'efficacité opérationnelle. Il offre les meilleures performances techniques prouvées et éprouvées, avec une étanchéité exceptionnelle et un fonctionnement facile quelle que soit les applications, même les plus critiques.



Les connexions VAM® 21 sont dotées d'une caractéristique spéciale appelée le stabilisateur VAM® (fig. 1) qui, combiné à la conception cylindrique de la crête et de la racine (fig. 2) du filetage, permet un emboîtement rapide et sûr, ainsi qu'une meilleure protection des joints. Ses surfaces coniques situées au bord de la partie mâle de la connexion (également appelée « pin »), améliorent son alignement et contribuent à éliminer le mauvais engagement des filets de la connexion, même en cas de manipulation brutale, produisant ainsi des courbes de vissage reproductibles avec de faibles taux de rejet et de retrait.

L'efficacité d'installation d'une connexion de qualité supérieure est basée sur plusieurs paramètres clés, dont notamment le nombre moyen de joints vissés par heure, qui fournit une indication fiable sur la rapidité d'installation de la connexion. L'un de nos clients en Afrique de l'Ouest a installé plus de 18 000 joints VAM® 21 de différents diamètres extérieurs (tubes de production 5 1/2", cuvelages de 9 5/8", 10 3/4" et 13 3/8") sur sa plateforme offshore et a enregistré d'excellentes performances. À titre d'exemple, sur les 1 450 joints VAM® 21 de 5 ½" utilisés (20,00# L80 13CR), seuls 2 ont été rejetés, ce qui représente un taux de 0,13 %, bien inférieur au taux de rejet moyen de l'industrie (0,50 %-1 %). Depuis lors, ce client utilise systématiquement la connexion VAM® 21 pour toutes ses opérations de complétion.



Ces faibles taux de rejet permettent aux opérateurs de quantifier facilement le temps gagné sur la plateforme, ce qui est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de l'exploitation de puits en eaux profondes, où les coûts d'utilisation d'une plateforme peuvent aller de 500 000 à 1 million de dollars US par jour. Toute heure d'arrêt économisée est donc très appréciée par les opérateurs.

Outre son installation rapide et facile, la connexion VAM® 21 offre des performances techniques élevées, notamment une résistance à la compression de 100 %, une étanchéité jusqu'à 240°C (464°F), une flexion jusqu'à 42°/100ft ainsi qu'un couple élevé. VAM® 21 est disponible dans des diamètres extérieurs de 3 ½" à 16", ainsi que dans une large gamme de grades API et premium.

Testé intensivement pour toutes les applications VAM® 21 a subi de nombreux tests, tant dans des installations d'essai que sur le terrain, afin de démontrer ses performances lors de l'assemblage. Ces tests comprennent des séquences Make & Brake (M&B) réalisées sur toutes les combinaisons critiques de VAM® 21 (dimensions et grades). Les essais M&B consistent à assembler de nombreuses fois des échantillons de connexions pin et box (mâle et femelle) - usinés selon les tolérances extrêmes autorisées - afin de valider à la fois la conception du produit (géométrie) et la robustesse du traitement de surface.



Toutes les dimensions de tubes de production VAM® 21 ont passé avec succès 9 tests M&B sur des grades d'acier au carbone mais aussi sur des grades à 13 % de chrome, Super 13Cr et des alliages résistants à la corrosion (CRA) qui sont plus susceptibles au grippage pendant l'assemblage. Les dimensions de tubes de cuvelage VAM® 21 ont également passé avec succès au moins 3 tests M&B sur tous les grades disponibles.

VAM® 21 & CLEANWELL®, le duo de choc Lorsqu'il s'agit d'utiliser des connexions VAM® 21 dans des matériaux fortement alliés qui sont plus susceptibles au grippage pendant l'assemblage, comme les grades de chrome et les CRA, la combinaison avec CLEANWELL® a particulièrement fait ses preuves pour réduire de manière drastique les rejets et les opérations de retrait. CLEANWELL® est une technologie non polluante sans graisse développée par VAM®, appliquée en usine aux connexions filetées, en remplacement des graisses de stockage et d'installation. Les joints "prêts à l'emploi" réduisent la manipulation et la préparation des tubes, ce qui permet des opérations plus fluides et plus sûres sur les plateformes : ce qui est particulièrement important lors de l'installation de tubes avec des grades plus sensibles.



CLEANWELL® est disponible pour la plupart des produits de la gamme VAM® 21, ce qui simplifie les opérations, réduit les coûts et augmente l'efficacité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Notre client Petrobel en Égypte a installé avec succès plus de 5 000 mètres de tubes CRA - VAM® 21 CLEANWELL® 7" 28CR - deux fois plus vite que la vitesse normale d'installation, et sans aucun rejet. Les opérations de retrait n'ont révélé aucun dommage à la surface et le personnel de forage a pu procéder au vissage et au dévissage en toute confiance.