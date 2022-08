Vallourec : Des panneaux solaires chez Vallourec Tianda

C'est en 2021 que Vallourec Tianda a commencé à équiper de panneaux solaires ses sites de Chuzhou et de Changzhou. Le projet répondait à un double objectif : diminuer l'impact environnemental de Vallourec Tianda et réduire ses coûts énergétiques. Mathieu Barreau, directeur général de Vallourec Tianda (Anhui) et VAM (Changzhou) Oil & Gas, nous raconte le processus et nous explique ses avantages.



En 2021, l'équipe Tianda de Vallourec créé un comité de pilotage visant à améliorer les performances du Groupe dans un certain nombre de domaines, notamment l'impact environnemental. « Nous avons beaucoup réfléchi, mais avons très vite compris que la manière la plus efficace de réduire nos émissions de CO2 serait de diminuer la consommation d'énergie de nos sites », explique Mathieu.



En Chine, les entreprises cherchant à utiliser une énergie plus verte ont deux options : acheter de l'énergie nucléaire au gouvernement ou installer des panneaux solaires et ainsi participer à la production d'électricité. « Si elles choisissent l'énergie solaire, elles bénéficient alors de tarifs réduits sur l'électricité et de subventions dédiées à la réduction des émissions de carbone », ajoute Mathieu. « En toute logique, le comité de pilotage a donc voté en faveur de l'installation de panneaux solaires sur les deux sites. »

Conception du projet : plan et calendrier Au vu de son envergure et de son importance, le projet a nécessité une planification minutieuse et une mise en œuvre rigoureuse. L'équipe a tout d'abord dû s'assurer que le projet était conforme à la réglementation chinoise ainsi qu'aux objectifs internes de Vallourec. Le gouvernement chinois a fixé des objectifs ambitieux pour la Chine : atteindre son pic d'émissions de CO2 d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. À ces objectifs nationaux s'ajoutent des réglementations spécifiques gérées au niveau provincial, notamment le taux du rabais sur le prix de l'électricité dont la méthode de calcul varie dans chacune des 23 provinces chinoises.



« Lorsque nous nous sommes lancés dans ce projet, il était impératif pour nous de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, afin de nous assurer que notre projet était conforme aux directives locales », détaille Mathieu.



Le projet s'inscrit pleinement dans notre trajectoire de réduction des émissions de CO2 approuvée par l'initiative SBTi (Science Based Targets). Le plan d'action de Vallourec consiste notamment à acheter de l'électricité plus verte (scope 2) afin de réduire les émissions de CO2 du Groupe de 25 % d'ici 2025, par rapport à 2017, au niveau mondial.

Mise en œuvre : le projet prend forme Le projet a été lancé en septembre, et dès le mois suivant, les équipes ont commencé à chercher des fournisseurs. Cette partie du processus était particulièrement complexe, car les collaborateurs devaient trouver des fournisseurs disposés à signer des contrats sur 25 ans portant sur la livraison de très nombreux panneaux solaires.



« Notre demande était inhabituelle, mais elle présentait des avantages pour les fournisseurs, car elle était synonyme d'affaires à long terme », précise Mathieu. « Compte tenu du prix réduit de l'électricité et des subventions, ces clauses signifiaient que le projet de panneaux solaires ne coûterait pas un centime à Vallourec sur le long terme. »



Une fois le projet soigneusement examiné en interne et approuvé par les autorités locales, la mise en œuvre a commencé en mai 2022 et s'est poursuivie jusqu'à fin juin. Les panneaux solaires ont été raccordés au réseau en juillet 2022, date à laquelle les sites ont pu commencer à bénéficier de l'électricité à prix réduit et des subventions promises.

Témoignages de collaborateurs Les équipes du projet sont fières de leur réussite et du rôle qu'elles ont joué dans le parcours de décarbonation de Vallourec, et à juste titre ! Quelques témoignages de collaborateurs :

Citation Cette initiative représente un engagement fort en faveur de l'utilisation d'énergie verte pour l'usine de Tianda, Il est conforme à la stratégie de réduction des émissions du Groupe et permet à Vallourec de contribuer, en tant qu'entreprise, aux objectifs du gouvernement chinois d'atteindre le pic carbone en 2030 et la neutralité carbone en 2060. Robert Li Responsable Capex et relations gouvernementales de Vallourec et directeur de la technologie chez Vallourec Tianda Chuzhou

Citation C'est formidable de pouvoir profiter de l'énergie du soleil tout en diminuant nos coûts énergétiques. Xi Jianfeng Directeur de l'usine Tianda de Vallourec à Changzhou

Citation Ce projet change véritablement la donne et va permettre de générer des économies importantes pour les opérations. De plus, il nous différencie vraiment de nos concurrents sur le marché ! Chang Liwei Responsable de l'approvisionnement de Vallourec en Chine