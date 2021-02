Vallourec : Des services pour nos clients, aujourd'hui et demain

Vallourec.smart : des services pour nos clients, aujourd'hui et demain 10/02/2021 - SMART par William Gamisans



Depuis plus de 120 ans, Vallourec accompagne ses clients dans le monde entier en leur proposant des produits tubulaires de grande qualité qui promettent résistance, sécurité et fiabilité. Aujourd'hui, forts de notre solide réputation, de notre présence internationale et de nos nombreuses années d'expérience, nous allons au-delà de la simple fourniture de produits pour offrir à nos clients des services haut de gamme.



Avec Vallourec.smart, le Groupe propose à ses clients une offre complète conjuguant services d'assistance sur site et solutions digitales, ces dernières étant développées sous notre marque Smartengo. En aidant nos clients à choisir les bons produits, en fonction de leur usage, et à les utiliser ensuite avec une efficacité maximale, Vallourec offre une valeur ajoutée significative, qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale, de renforcer la sécurité, de réduire les coûts et d'optimiser la productivité.

Faire gagner du temps et de l'argent à nos clients : l'offre de services Vallourec.smart Notre portefeuille de solutions intégrées s'articule autour de deux axes principaux : la chaîne logistique et la construction d'actifs.



Les services de la chaîne logistique de Vallourec couvrent quatre domaines principaux : les achats, la gestion des stocks, la préparation et les retours. Grâce à nos services d'approvisionnement, nous permettons à nos clients d'acheter des produits en ligne, ce qui leur fait gagner du temps grâce à un processus simplifié. Nos solutions de gestion des stocks, quant à elles, aident nos clients à faire face aux délais souvent longs de la chaîne logistique.



Nous allons également au-delà de la simple fourniture de produits en préparant ces produits à l'utilisation grâce à nos services d'assistance sur site. Nous réalisons des tâches telles que le revêtement, la découpe à la longueur, l'assemblage et l'ajout d'accessoires afin que les produits soient prêts à l'emploi dès leur livraison pour une efficacité maximale. Une fois un projet terminé, notre



Notre portefeuille de solutions intégrées s'articule autour de deux axes principaux : la chaîne logistique et la construction d'actifs. Les services de la chaîne logistique de Vallourec couvrent quatre domaines principaux : les achats, la gestion des stocks, la préparation et les retours. Grâce à nos services d'approvisionnement, nous permettons à nos clients d'acheter des produits en ligne, ce qui leur fait gagner du temps grâce à un processus simplifié. Nos solutions de gestion des stocks, quant à elles, aident nos clients à faire face aux délais souvent longs de la chaîne logistique. Nous allons également au-delà de la simple fourniture de produits en préparant ces produits à l'utilisation grâce à nos services d'assistance sur site. Nous réalisons des tâches telles que le revêtement, la découpe à la longueur, l'assemblage et l'ajout d'accessoires afin que les produits soient prêts à l'emploi dès leur livraison pour une efficacité maximale. Une fois un projet terminé, notre solution Asset Up permet de gérer les retours des produits excédentaires, notamment en inspectant les produits inutilisés et en les recyclant autant que possible, ce qui permet aux clients de gagner du temps et de l'argent et de réduire l'empreinte environnementale en diminuant les déchets. L'implication de Vallourec dans le processus de construction des actifs aide nos clients à renforcer l'efficacité de leurs opérations d'installation et donc à améliorer leur productivité. Nous proposons également des services d'AQ/CQ et de supervision des tubes afin de garantir le bon fonctionnement des produits et des performances optimales pour l'utilisateur final. En outre, nos solutions digitales permettent aux utilisateurs finaux d'installer les produits avec la plus grande efficacité possible. À titre d'exemple, notre solution Smartengo Running Expert optimise le séquencement des tubes sur les installations de forage et élimine les risques d'erreur et les retards coûteux. Enfin, nos composants intelligents associés à nos produits tubulaires, tels que le tout nouveau système de fixation intégré (Integrated Cable Clamp), peuvent accélérer les opérations et améliorer la productivité.

Un portefeuille de services qui s'étoffe Aujourd'hui, Vallourec va encore plus loin en fournissant des services de bout en bout à ses clients.



Grâce à notre expérience et à un réseau international d'experts de premier plan, nous jouissons d'une position parfaite pour offrir à nos clients une assistance en matière d'ingénierie de projet. Nous pouvons les aider à déterminer comment nos produits se comporteront dans leur environnement et à surmonter les difficultés spécifiques auxquelles ils sont confrontés. Dans le cas de la conception de puits, par exemple, les ingénieurs de Vallourec peuvent proposer diverses options de conception des tubes, en comparant les facteurs de performance et de sécurité, et recommander des produits en tenant compte de la qualité, du coût et des risques.



Notre dernière gamme de services facilite la durée de vie des gisements. Vallourec développe des outils intelligents pour surveiller l'environnement tubulaire grâce à des capteurs qui fournissent des informations précieuses à l'utilisateur final. Les fonctions intégrées peuvent simplifier la conception des puits et offrir la possibilité de mesurer certains aspects de ces derniers. Cela peut à la fois renforcer leur intégrité et optimiser la productivité.

Exploiter la puissance du numérique L'offre Vallourec.smart comprend un nombre toujours plus grand de solutions digitales qui présentent une multitude d'avantages pour les clients, notamment des économies de temps et d'argent, une meilleure efficacité opérationnelle et une productivité accrue. Nos équipes Smartengo travaillent spécifiquement sur les services numériques à haute valeur ajoutée.



Basées sur l'identification unique des tubes, la traçabilité et des applications faciles à utiliser, les solutions Smartengo de Vallourec aident nos clients à optimiser leurs opérations et à améliorer la gestion de leurs actifs. Depuis Smartengo E-commerce, une plateforme de vente en ligne des produits Vallourec, jusqu'à Smartengo Best Fit, une solution numérique permettant la traçabilité, l'assemblage et la construction des tubes de conduite, notre offre de services digitales s'appuie sur les dernières technologies pour renforcer la performance opérationnelle et, en fin de compte, réduire le coût total de possession.

Vous voulez en savoir plus ? Dans la deuxième partie de notre série sur l'offre Vallourec.smart, William Gamisans expliquera de quelle manière l'élaboration d'une offre de services complète se traduit par un changement culturel chez Vallourec qui place le client au centre de l'attention. A suivre…

Smartengo : nos solutions digitales











Vallourec commercialise ses différentes solutions numériques sous la marque Smartengo, notamment : Smartengo Best Fit : une nouvelle solution digitale qui facilite la traçabilité et l'appairage des tubes destinés à la construction de pipelines. À la fin de l'année 2020, cette solution avait été utilisée pour assembler près de 25 000 tubes pour Subsea 7, TechnipFMC et Galfar Al Misnad. Smartengo Inventory : une solution pour améliorer les opérations sur les chantiers en offrant aux clients une visibilité totale de leurs stocks. Cette solution a été déployée dans le cadre de notre méga-contrat avec Adnoc. Smartengo Running Expert : une nouvelle solution pour accélérer la descente des tubes (de cuvelage et de production) sur les plateformes. et sécuriser les opérations. Cette solution a été déployée sur plus de 13 000 tubes à travers le monde pour Shell, Chevron, Total, Petrobras et Exxon.

A propos de William Gamisans William Gamisans est à la tête de la ligne de Services de Vallourec, l'organisation du Groupe dédiée aux services et solutions. Il est aussi le directeur de Serimax. William a rejoint Vallourec en 1997 et a depuis occupé plusieurs postes de direction dans les entités du Groupe à la fois en France et en Amérique du Nord. Il est diplômé de l'École Centrale Paris.