Vallourec : Document AMF CP. 2022DD877804

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2022DD877804
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29 décembre 2022
FR0013506730 - DD154753
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Nicolas Moreau, VP ETO
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : VALLOUREC
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 29 décembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013506730 - VK
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 12.5700 Euro
VOLUME : 4 834.0000
PRIX UNITAIRE : 12.5550 Euro
VOLUME : 3 658.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 12.5635 Euro
VOLUME : 8 492.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON