Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Vallourec
  6. Actualités
  7. Synthèse
    VK   FR0013506730

VALLOUREC

(VK)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 29/12/2022
12.27 EUR   +1.07%
18:14Vallourec : Document AMF CP. 2022DD877804
PU
23/12La ministre de l'Économie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Mme Neubaur, favorable au maintien de l'usine sidérurgique HKM
DP
20/12Vallourec : plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mardi 20 décembre 2022 -
AO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Vallourec : Document AMF CP. 2022DD877804

29/12/2022 | 18:14
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD877804

29 décembre 2022

FR0013506730 - DD154753

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Nicolas Moreau, VP ETO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VALLOUREC

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 29 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013506730 - VK

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 12.5700 Euro

VOLUME : 4 834.0000

PRIX UNITAIRE : 12.5550 Euro

VOLUME : 3 658.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 12.5635 Euro

VOLUME : 8 492.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 29 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vallourec SA published this content on 29 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 December 2022 17:13:04 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur VALLOUREC
18:14Vallourec : Document AMF CP. 2022DD877804
PU
23/12La ministre de l'Économie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Mme Neubaur, favorable au ..
DP
20/12Vallourec : plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mardi 20 décembre 202..
AO
20/12Vallourec : Retour sur les activités de Vallourec dans les nouvelles énergies en 2022
PU
15/12Vallourec : Rencontre avec Jonathan Groh, Senior Product Application Engineer à VAM USA
PU
12/12Webcast : Validation des tubes en acier de Vallourec pour le transport et le stockage de l..
PU
08/12Vallourec perd 2% après ifr rapporte que nippon steel ve…
RE
08/12En Direct des Marchés : Airbus, Renault, Schneider, Derichebourg, ..
ZB
06/12Vallourec : Rencontre avec Denise Moore, Digital Marketplace Business Manager
PU
01/12Vallourec : Oddo réitère son opinion sur le titre
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur VALLOUREC
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 4 676 M 4 968 M -
Résultat net 2022 -228 M -242 M -
Dette nette 2022 1 221 M 1 296 M -
PER 2022 -12,2x
Rendement 2022 -
Capitalisation 2 812 M 2 987 M -
VE / CA 2022 0,86x
VE / CA 2023 0,67x
Nbr Employés 17 000
Flottant 99,4%
Graphique VALLOUREC
Durée : Période :
Vallourec : Graphique analyse technique Vallourec | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VALLOUREC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 7
Dernier Cours de Clôture 12,14 €
Objectif de cours Moyen 17,76 €
Ecart / Objectif Moyen 46,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Philippe Guillemot Chairman & Chief Executive Officer
Sascha Bibert Chief Financial Officer
Dame Vivienne Cox Chairman-Supervisory Board
Philippe Carlier Senior Vice President-Technology & Industry
Naïla Giovanni Chief Digital & Information Systems Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VALLOUREC37.95%2 987
SCHLUMBERGER LIMITED75.63%74 586
HALLIBURTON COMPANY66.51%34 578
BAKER HUGHES COMPANY22.07%28 592
NOV INC.48.56%7 907
TECHNIPFMC PLC100.68%5 304