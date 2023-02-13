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Vallourec : Document AMF CP. 2023DD884346

13/02/2023 | 18:08
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2023DD884346

10 février 2023

FR0013506730 - DD155150

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PASCAL VEILLAT personne liée à Corine DE BILBAO, Administratrice

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VALLOUREC

LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 09 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : BF70349813601

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 11.9000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 11.9000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 13 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : EQUIDUCT

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : BF70350552001

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 12.2950 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 12.2950 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 février 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vallourec SA published this content on 13 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 February 2023 17:07:00 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 -130 M -139 M -
Dette nette 2022 1 414 M 1 511 M -
PER 2022 -25,1x
Rendement 2022 0,35%
Capitalisation 3 292 M 3 516 M -
VE / CA 2022 0,99x
VE / CA 2023 0,86x
Nbr Employés 17 000
Flottant 99,4%
Graphique VALLOUREC
Durée : Période :
Vallourec : Graphique analyse technique Vallourec | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VALLOUREC
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Consensus
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Objectif de cours Moyen 18,45 €
Ecart / Objectif Moyen 29,8%
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Dame Vivienne Cox Chairman-Supervisory Board
Philippe Carlier Senior Vice President-Technology & Industry
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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HALLIBURTON COMPANY-0.84%35 279
BAKER HUGHES COMPANY11.48%33 118
NOV INC.15.08%9 443
TECHNIPFMC PLC15.59%6 290